Juana Viale rompió el silencio sobre la salud de Mirtha Legrand y reveló el inesperado look casero de la diva

Este sábado, Juana Viale volvió a ponerse al frente de La noche de Mirtha, el programa que lleva el clásico sello de su abuela, y quiso llevar tranquilidad desde el arranque. La nieta de Mirtha Legrand habló claro, sin rodeos, sobre la salud de la conductora de 99 años.

“Es el segundo programa consecutivo en el que estoy acá. Nada grave, nada para alarmar, solo que se estiró un poco la gripe y catarro que tiene. Estuve tomando un té con ella y está perfecta”, aseguró al inicio del programa que se emite por eltrece y que esta semana tuvo como invitados a Joaquín Levinton, Maru Dufard, Gastón Edul y Conrado Estol.

Además, Viale sorprendió al revelar cómo encontró a la diva en su casa durante una de sus visitas. “Fui a tomar el té y estaba vestida muy coqueta, con un pañuelo de una marca francesa y unos zapatitos Ferragamo para caminar, ¡cero pantuflas! Otro nivel”, relató, entre risas, para destacar el estilo inconfundible de la conductora.

El comentario desató risas en la mesa. “Uno no se viste así ni para salir”, lanzó, con una carcajada, uno de los invitados. Pero ahí está la clave: incluso en reposo, mantiene intacto ese estilo que la convirtió en un ícono.

Días antes, la propia conductora había llevado calma desde sus redes. El jueves publicó un mensaje a través de su cuenta de X, donde dio detalles de lo que le pasaba. "¡Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año...tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación. Besito, ¡chau, chau!", escribió.

Mirtha Legrand. Foto: captura de pantalla

El mensaje de "La Chiqui" llegó unos minutos después de que Nacho Viale, su nieto y productor del icónico programa, recurriera a su cuenta de X para comentar que será nuevamente Juana Viale quien la reemplace en la conducción. “Siguiendo con la evolución de su cuadro viral, Mirtha Legrand no estará grabando su programa esta semana y lo hará nuevamente Juana Viale”, escribió.

Y continuó: “Mirtha está muy bien, aún con un poco de tos y congestión. Siguiendo la recomendación de su médico, mejor esperar unos días más y la evolución natural de estos cuadros. Muchísimas gracias a todos por la preocupación”.

Según informó La Nación, la diva tuvo un cuadro de resfrío que derivó en un broncoespasmo. A raíz de esto, una fuente cercana explicó al diario argentino: “Estuvo con antibióticos. La medicación hizo que no le subiera la fiebre. Ella está bien en su casa, conversa y está lúcida, pero tiene tos y no puede ir a grabar. Hay que tener precaución. La visita el entorno mínimo y si alguien está resfriado, no la puede visitar. El médico le sugirió que no trabaje para cuidarse y para que pueda recuperarse bien”.