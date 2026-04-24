Preocupa la salud de Susana Giménez: sufre fuertes dolores, deberá entrar al quirófano y esto se sabe

La salud de Susana Giménez generó preocupación en las últimas horas cuando trascendió la noticia de que a los 82 años deberá ingresar al quirófano. La diva se someterá a un procedimiento médico para tratar un dolor de espalda y rodilla que tiene desde hace mucho tiempo, según supo La Nación. A principios de este año, la diva estuvo en Madrid, donde se realizó un tratamiento de un mes de duración por sus molestias físicas.

“Susana Giménez se fue un mes a España porque le recomendaron un médico específico por un problema histórico que tiene en una vértebra y en una rodilla”, reveló el periodista Luis Bremer en la edición del miércoles de A la tarde (América TV). Contó que la conductora hizo “varias sesiones de un tratamiento bastante innovador”, pero aparentemente no logró erradicar por completo la molestia.

Ahora volverá a someterse a un procedimiento médico que, si bien no se trata de una intervención quirúrgica, se realizará en un quirófano. “Es la inclusión de un producto suizo-alemán de alta tecnología que ya venía probando, además de sesiones de ozono”, indicó el comunicador. Quien la tratará será su médico traumatólogo de confianza, Alejandro Druetto, y el procedimiento se llevará a cabo el lunes o martes.

A principios de marzo, Yanina Latorre contó en su programa Sálvese quien pueda que Susana Giménez se sometió a un tratamiento en España que duró un mes y que, a su regreso, se la vio “espléndida”. Explicó que no fue un procedimiento “estético”, sino que estaba enfocado en su “bienestar”, puesto que la diva está operada de las caderas y sufre dolores. “Hay una máquina nueva en Madrid, a la que vas todos los días durante un mes... Dicen que vino nueva, erguida y que no le duele nada”, comentó.

Susana Giménez en su programa 2024. Foto: Captura de Telefe

“Ella estuvo en Madrid con amigos y familia. Es un destino al que no va nunca. Y fue a eso”, continuó Latorre y comentó que Susana llevaba tiempo tratándose los dolores de espalda y cadera y decidió viajar a España porque le dijeron que allí había una clínica especializada: “Iba casi todos los días a tratarse toda la parte lumbar. Por eso se quedó un mes. Y dicen que vino nueva. Está impecable”.

No está del todo claro si el procedimiento al que se someterá la próxima semana afectará su agenda laboral. Semanas atrás, Yanina Latorre contó que la diva estaba en conversaciones con Telefe para ir al Mundial. “Telefe la quiere, la está convenciendo. Ya empezaron las reuniones y está en la promoción. Lo cierto es que ya arregló y ya firmó la apertura del Mundial con Marley. Va a ir, va a hacer Por el mundo y, cuando haya una figura muy famosa que él lleve, va a estar Susana haciendo el reportaje también. Eso le encanta”, advirtió.

La Nación/GDA