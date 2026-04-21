Jesica Cirio está embarazada: quién es Nicolás Trombino, su novio de perfil bajo y con el que aún no convive

A dos años y medio del escándalo del yategate que involucró a su exmarido Martín Insaurralde y a un año de confirmar que finalizara su breve matrimonio con Elías Piccirillo, Jesica Cirio atraviesa un momento muy especial de su vida. Está embarazada de su segundo hijo, el primero junto a su nueva pareja Nicolás Trombino.

En la emisión del lunes de LAM (América TV), Ángel de Brito anunció en su enigmático que una famosa estaba embarazada. Tras dar algunas pistas, y luego de varios minutos de debate, finalmente reveló el misterio. “Quien está embarazada nuevamente, de tres meses y medio, es Jesica Cirio”, anunció el conductor y comentó que espera un varón. La modelo ya es madre de Chloe, de 8 años, fruto de su relación con Insaurralde.

“Tuve que esperar hasta hoy para decirlo porque todavía no se lo había contado a su hija. Hoy a la tarde la fue a buscar a danza y le contó a la salida que estaba embarazada nuevamente. Su hija le venía pidiendo un hermanito desde hacía mucho tiempo porque es hija única de la madre”, remarcó De Brito. De parte de su padre, Chloe tiene tres hermanos mayores: Martín Jr., Rodrigo y Bautista. Los dos primeros fueron fruto de la relación de Insaurralde con Liana Toledo y el tercero, con Carolina Álvarez.

Luego de que el embarazo se hiciera público, Ángel de Brito compartió el mensaje de voz que le envió Jesica Cirio. No solo confirmó la feliz noticia, sino que le agradeció por haber guardado la información hasta ahora: “Ya le conté a Chloe, así que podés contarlo tranquilo. Para mí era importante que primero lo supiera la nena”.

“Obviamente, está con un bajo perfil después de lo de Piccirillo e Insaurralde”, advirtió el conductor. En cuanto a Nicolás Trombino, la nueva pareja de Cirio, contó que es empresario, es dueño de un supermercado mayorista y un frigorífico y que “no tiene deudas de expensas”. Lo apodan “Niki” y vive en Puerto Madero.

Jesica Cirio. Foto: Captura de Instagram @jesicacirio.

Quién es Nicolás Trombino, el novio de Jesica Cirio

Según reveló tiempo atrás Laura Ubfal en Infama, Trombino es un empresario argentino de 35 años, padre de un hijo adolescente. “Es de ojos claros, muy fachero. Ella está muy enamorada. Él es de muy buena posición económica y tiene un perfil bajo, muy trabajador”, advirtió. Los empezaron a vincular sentimentalmente en agosto de 2025 y, al parecer, los presentaron amigos en común.

El hombre se desempeña como proveedor de alimentos al Estado. De acuerdo con su perfil de LinkedIn, es fundador y director de una empresa familiar ubicada en Guernica, en la provincia de Buenos Aires, que nació en 2005 con el objetivo de ofrecer soluciones para el abastecimiento de negocios, comercios y distribuidores.

A raíz de los escándalos mediáticos que vivió por sus relaciones anteriores, Jesica Cirio decidió preservar su intimidad y reducir la exposición. Luego de que se conociera que será madre por segunda vez, este martes compartieron en LN+ un audio en el que la modelo reveló cómo se enteró. “Me enteré porque me empecé a sentir muy mal, con náuseas, muy cansada. Me fui a hacer los estudios y ahí me enteré. Obviamente, nos tomó por sorpresa porque no estábamos buscando, pero a la vez nos puso muy feliz la noticia a los dos”, expresó. En esta misma línea comentó que están “planificando un poco” sus vidas, puesto que todavía no viven juntos. “Tratamos de mantenerlo en nuestra intimidad porque así vengo llevando mi vida ya hace un tiempo largo y me hizo bien. Fue lo que me ayudó a reconstruirme”, sentenció Cirio.

La Nación / GDA