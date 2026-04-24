Leandro Piñeyrúa, hijo del "Piñe", llegó a su programa con heridas y contó por qué: "Estuvieron rato cosiéndome"

El conductor de streaming Lea Piñeyrúa, hijo de El Piñe, sorprendió a la audiencia de La Triple W (Aweno) al aparecer en cámara con visibles heridas en el rostro. Durante el programa, él mismo explicó el accidente que derivó en el llamativo corte, aportando detalles de una situación de lo más incómoda y dolorosa.

“Me fui para Playa Hermosa con los gurises. Ya a eso de las cuatro de la mañana, cuando estábamos acostados para dormir, nos dimos cuenta de que el frasco de marihuana había quedado en manos de gente no muy confiable. Salimos enseguida con otro, casi corriendo, hacia arriba, donde había como un altillo. La escalera estaba en un espacio medio mal calculado, la luz estaba apagada y, fui casi corriendo hasta que de repente hice…”, relató, acompañando la frase con un gesto de impacto para ilustrar el golpe.

“El único golpe fue acá”, agregó, señalándose la zona por encima de la ceja izquierda, y describió la herida como un “buen tajardo”, a la vez que sus compañeros se sorprendían por el tamaño del corte. Según relató, la situación se volvió más compleja al intentar recibir atención médica: “Empezamos a llamar a todos lados y nadie nos atendía. Estábamos como a 25 cuadras de la emergencia móvil. Llamamos al 911, le explicamos la situación y nos mandaron un móvil. Cuando llegó, el policía se bajó como si estuviera en una redada. A los gritos preguntaba ‘¿quién es el herido?, ¿quién es el herido?’”.

El joven comunicador contó que le consultaron si era mayor de edad y si había consumido alcohol, a lo que respondió que había tomado “un par de vasos”, y solicitó poder subir al patrullero acompañado. Ya en el centro de salud, describió el momento de la atención médica con su estilo descontracturado, aunque sin evitar confesar cuánto lo padeció: “El doctor me cayó muy bien. La primera anestesia la enganchó bien. Después tenía que meter otra más abajo. Ahí me apuñaló siete veces para poder meter la anestesia. Mientras me ponía los puntos decía ‘se me zafó’. La enfermera iluminaba con la linterna del celular y él estuvo rato cosiéndome”.

Leandro Piñeyrúa. Foto: @leapineyrua

Lejos de dramatizar, Piñeyrúa cerró el relato con humor: “Después hice vida normal. Fui al Cerro del Toro, pero no lo pude ver entero porque la gasa que tenía en el ojo me tapaba una parte”, finalizó.