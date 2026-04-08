Economista "cheta" brinda tips de ahorro en Canal 5 y se dispara la polémica: "No tengo nada de tarada"

La difusión de un video con consejos o tips de ahorro desde Canal 5 desató una inesperada controversia en redes sociales, con cuestionamientos a la aplicabilidad del contenido o si era pertinente para los medios públicos y en particular bajo una administración de gobierno del Frente Amplio.

En las imágenes, la economista Carolina Sur compartió cinco recomendaciones para “empezar a ahorrar desde cero, incluso aunque creas que no podés”. Entre los puntos, destacó la importancia de "hablar de plata" con alguien cercano, prestar atención a los gastos pequeños, priorizar el ahorro antes que el consumo, revisar hábitos financieros y fijarse objetivos claros. “Ahorrar no es un privilegio, es una herramienta de bienestar”, cerró.

El video generó una fuerte reacción en X (ex Twitter), donde numerosos usuarios cuestionaron la aplicabilidad de estos consejos en la realidad uruguaya. Comentarios críticos apuntaron a la desconexión entre la teoría y las condiciones materiales de buena parte de la población. “El uruguayo promedio no llega ni al consejo número uno”, escribió un usuario, mientras otros calificaron los tips como “imposibles de llevar a la práctica”. Otros consideraron que los consejos eran de "nicho" para determinados sectores sociales o que la especialista "vive en una burbuja" o "no cruza Av. Italia".

💸 ¿Sentís que ahorrar es imposible?



La economista Carolina Sur comparte 5 consejos simples para empezar desde cero, incluso con ingresos ajustados. 💪



👉 Mirá este #𝐓𝐢𝐩𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐨 y descubrí por dónde empezar.#Ahorro #FinanzasPersonales #EducaciónFinanciera pic.twitter.com/LTXWGIAtDs — Canal 5 Uruguay (@canal5uruguay) April 6, 2026

El conductor Diego González también se sumó al debate al señalar que, en un país con salarios bajos y altos niveles de endeudamiento, el ahorro puede convertirse efectivamente en un privilegio.

"No fui a la Facultad de Economía, pero creo que en un país donde el 30 % de los asalariados gana menos de 30 mil pesos y hay más de 800 mil deudores irrecuperables porque se metieron en préstamos que no pueden pagar, yo creo que ahorrar si es un privilegio", expresó el comunicador de TV Ciudad.

No fui a la facultad de economía, pero creo que en un país donde el 30 % de los asalariados gana menos de 30 mil pesos y hay más de 800 mil deudores irrecuperables porque se metieron en préstamos que no pueden pagar, yo creo que ahorrar si es un privilegio. https://t.co/INjAqp2QaE — Min. Diego González González (@diegodelacurva) April 7, 2026

Además del contenido en sí, surgieron cuestionamientos sobre la pertinencia de este tipo de mensajes en un medio público. Algunos usuarios plantearon dudas sobre la línea editorial o se preguntaron con ironía si hubo cambio de autoridades tras el triunfo electoral del Frente Amplio.

De todos modos y en un video que generó altas interacciones y comentarios, no faltaron voces a favor que valoraron la intención del mensaje y consideraron útiles los consejos para ordenar las finanzas personales. "Son consejos simples que todos tendríamos que tener en cuenta", escribió una usuaria.

La respuesta de Carolina Sur: "No tengo nada de tarada"

Ante la polémica, la propia Carolina Sur salió a responder a través de un video publicado en Instagram, donde cuestionó el tenor de las críticas y defendió el sentido de su mensaje. “Recibí muchísimos agravios hacia mi persona y hacia cómo ‘una cheta’ como yo puede hablar de finanzas en televisión pública”, expresó.

La economista aseguró que volvió a ver el material emitido y sostuvo que se trata de recomendaciones básicas: “Son consejos de charlar con un familiar de plata, mirar tus patrones de consumo. Son cosas que capaz nadie te dijo nunca y que te pueden ayudar a ordenarte”.

Además, planteó una comparación con otros contenidos habituales en medios y redes: “Cuando estás mirando la tele o Instagram y salen publicidades de ‘comprate esto’ o ‘pedí un préstamo para viajar’, nadie cuestiona si la gente puede pagarlo. ¿Por qué se quejan de alguien que quiere dar educación financiera?”, se preguntó.

Sur también defendió su rol como divulgadora: afirmó que muchas personas encuentran utilidad en sus contenidos y remarcó que no piensa dejar de comunicar por las críticas. “No me quiero quedar con los que piensan que soy una ‘rubia tarada’, porque no tengo nada de tarada”, respondió.

Finalmente, insistió en que el foco está en quienes están dispuestos a aprender y mejorar su relación con el dinero: “Es muy fácil quejarse. Pero hay gente que sí quiere recibir información y le hace bien”, concluyó.

Licenciada en Economía y con un MBA, Carolina Sur cuenta con más de 15 años de experiencia en asesoría financiera e inversiones, además de una fuerte presencia en redes sociales a través de su comunidad “Hola, soy Caro”. En el último tiempo consolidó su perfil como divulgadora con la publicación de libros de finanzas personales. Entre ellos se destacan “De gastadora a inversora”, que se convirtió en un fenómeno editorial en Uruguay y recibió el Premio Bartolomé Hidalgo Revelación 2025, y “Qué bien te queda la independencia”, centrado en la autonomía financiera y el vínculo con el dinero.

