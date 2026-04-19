Sorpresa en el Carnaval 2027: inesperada baja de un conjunto histórico y los motivos de su salida del Concurso

Un título histórico del Carnaval uruguayo no estará en el Concurso Oficial de 2027. La noticia se la confirmó en las últimas horas el propio conjunto a través de sus redes sociales, y marca la primera baja de peso de cara a una fiesta cuyos primeros movimientos ya comienzan a tomar forma.

Se trata de Parodistas Adams, un nombre legendario dentro de la categoría, con cuatro primeros premios en su haber (1991, 1994, 1998 y 1999) y una identidad que dejó huella en el concurso.

El conjunto había regresado en 2025 tras 19 años de ausencia, y lo hizo con una apuesta fuerte: un plantel de primer nivel encabezado por Luis Alberto Carballo, Cacho Denis y “Cucuzú” Brilka, además de una parodia que generó alto impacto, centrada en Karibe con K y protagonizada por los mismísimos Gerardo Nieto, Yesty Prieto y Miguel Ángel Cufos, algo inédito en la categoría.

La expectativa era alta y el resultado acompañó, aunque sin la posibilidad de levantar la copa: Adams obtuvo el segundo puesto, detrás de Momosapiens, que terminó consagrándose en la categoría.

Para el Carnaval 2026 volvieron a presentarse, aunque con algunas bajas importantes, como la de la actriz Carina Méndez y con un rol diferente de Carballo, quien participó en los libretos y se sumó en la segunda rueda al escenario. El espectáculo incluyó una parodia de Merlina y el musical Forever Young, pero no logró clasificar a la Liguilla.

En ese contexto, y tras evaluar el presente del conjunto, la dirección tomó la decisión de no participar en 2027, convirtiéndose así en la primera ausencia relevante de cara al próximo Concurso Oficial.

Los tres músicos de Karibe con K en su primer Teatro de Verano junto a parodistas Adams. Foto: Marcos Ferreira

El anuncio se realizó a través de redes sociales, donde el conjunto compartió un mensaje dirigido a su público. "No es fácil dar este paso, pero sí queremos hacerlo con el corazón lleno de gratitud", arrancaron diciendo. Remarcaron el apoyo recibido en estos dos años, así como el compromiso de los integrantes para poder volver a hacer realidad el sueño del regreso.

En un comunicado firmado por la dirección, explicaron que la decisión responde a que hoy no están dadas las condiciones para concursar. Según señalaron, no influyó el resultado obtenido en el último Carnaval, tampoco la posibilidad de enfrentar una Prueba de Admisión ni cuestiones económicas.

"Esto no es un adiós, es simplemente un hasta pronto", cierran. Así, Adams vuelve a hacer una pausa en su historia reciente, dejando un vacío en la fiesta popular, aunque también la puerta abierta a un eventual regreso.