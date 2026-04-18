Yessy López recordó el insólito accidente que vivió en las Llamadas: "Desfilé con las lolas al aire"

Invitada al ciclo Alguien tiene que decirlo de Fipo TV, Yessy López dejó una entrevista cargada de anécdotas, definiciones personales y momentos insólitos. Fiel a su estilo frontal, se presentó como “licenciada en todología”: además de vedette y comunicadora, es tatuadora, tiene su propia línea de zapatos y opina sin vueltas sobre cualquier tema.

Durante la charla, repasó su infancia en una familia de perfil conservador y contó una experiencia sobrenatural que la marcó. Recordó que una madrugada, sobre las tres de la mañana, escuchó la voz de su abuela llamándola, justo en el momento en que una prima fallecía en circunstancias trágicas. Su abuela, dijo, es su gran referente en la vida.

Al hablar del Carnaval uruguayo, no dudó: lo definió como una pasión absoluta. “Disfruto tanto de participar de una comparsa como sentarme a ver el conjunto que sea. Estoy todo el año deseando que llegue el Carnaval. Es algo que vivo desde que soy una niña chica y no podría vivir sin él”, expresó.

También contó que comenzó a desfilar recién a los 19 años, en parte por la estricta crianza que tuvo. “Con mis hermanos a las ocho y media de la noche teníamos que estar acostados y nos acompañaban a todos lados”, recordó. Entre risas, agregó que en su casa no era imaginable que las mujeres salieran a desfilar "en pelotas" frente a una cuerda de tambores, aunque siempre encontraba la manera de bailar en las fiestas que se hacían en su casa.

Pero el momento más desopilante llegó sobre el final, en el llamado “momento incómodo”. López revivió una escena inolvidable de sus primeras experiencias en el Desfile de Llamadas.

“Yo hacía muy poco que participaba y estaba muy emocionada. Fue con Serenata Africana en 2006. En un tramo desfilé con las lolas al aire. Me acerco al público, hago una pose y escucho una ovación… dije: 'Soy la uno'. Pero cuando quise ver, se me había reventado el soutien y había quedado todo a la vista. La ovación no era por la danza, era por otra cosa”, contó entre carcajadas.

La historia tuvo un cierre tan insólito como entrañable: su padre, que la acompañaba al costado del desfile, improvisó una solución en pleno recorrido. “Se sacó los cordones de los championes y con eso me lo ataron para que pudiera terminar. El show debe continuar”, cerró Yessy López con su clásico desparpajo.