"¡No llores más!": el cruce entre Yessy López y Marcelo Bornio al recordar su pasado en Tristán Narvaja

El fin de semana, la comunicadora Yessy López fue invitada a Vamo' arriba que es domingo, el magazine de Canal 4 que conduce Luis Alberto Carballo. Durante la entrevista, la también vedette y tatuadora recordó una etapa clave de su vida: cuando trabajó en la feria de Tristán Narvaja junto a su familia.

"Ahí aprendí a ser lo que soy", aseguró. Entonces evocó aquellos domingos en los que llegaba a la feria a las cinco de la mañana con su familia para armar el puesto de antigüedades de su abuelo, y recordó cuando una lluvia torrencial los obligaba a desarmar todo en cuestión de horas.

Mientras reconstruía la escena, se interrumpió para hablarle al cocinero Marcelo Bornio, quien también trabajó con sus abuelos en la feria. "¡No llores más!", le dijo al verlo emocionado. "No lo puedo mirar porque me pongo a llorar", admitió.

Luego retomó el relato: "Me pasó eso de tener que desarmar todo por una lluvia torrencial y volver a casa en bondi con mis abuelos y mis hermanos". Enseguida explicó cuál fue su mayor aprendizaje en esa etapa. "Aprendés de la gente que ves pasar y entendés lo que realmente son necesidades de la gente".

"Aparte, podés encontrar lo que quieras: desde una dentadura hasta un vestido de casamiento o de cumpleaños de 15, o una pieza que hoy vale cinco mil dólares. Quizás en mi puesto vendí algo que no tenía idea y ahora está en un museo, por decirte algo", aseguró.

Yessy López y el recuerdo de cuando trabajó en la feria de Tristán Narvaja 🗣️''Ahí aprendí a ser lo que soy'', dijo y agregó ''Aprendés a ser gente, a compartir y todas esas cosas que hoy son parte de lo que soy''⬇️ pic.twitter.com/bzws6kVGeu — Canal 4 (@Canal4_UY) February 22, 2026

"En la feria aprendés a ser gente y a compartir, todas esas cosas que son parte de lo que soy hoy", agregó. Luego tomó una copa llena de agua y dio un ejemplo: "Si estoy en el medio del desierto y me queda solo esto, lo voy a compartir con cada uno de ustedes. Esas cosas las aprendí ahí".

Carballo, entonces, le mencionó la despedida que la murga Queso Magro le dedica a la feria. López, entusiasmada, dijo: "Presten atención a los sombreros, porque cada uno tiene un puesto diferente de Tristán Narvaja. No te hacés una idea del laburo de la persona que hizo eso: en uno está el puesto de las medias, en otro el de antigüedades... es maravilloso", cerró.