Seguí en vivo el segundo entrenamiento de despedida de la selección de Uruguay previo a su ida al Mundial 2026
En esta oportunidad será en el Estadio Eduardo Martínez Monegal, mientras que el viernes se llevó a cabo en el Estadio Emilio “Tito” López López en Pando.
La selección de Uruguay comienza a despedirse de sus hinchas antes de emprender su viaje rumbo a la Copa del Mundo en Canadá, México y Estados Unidos en 2026. Es por esto que este sábado lleva a cabo su segunda actividad en Canelones.
En esta oportunidad el equipo de Marcelo Bielsa estará en el Estadio Eduardo Martínez Monegal, mientras que el viernes se llevó a cabo en el Estadio Emilio “Tito” López López en Pando.
La actividad del viernes
No importó el día gris porque el celeste se lo puso la gente. Con el aliento y la admiración de poder compartir una jornada con las figuras que coleccionan en el álbum y que apenas habían visto por la televisión, 600 niños disfrutaron de darle una asistencia a Darwin Núñez, abrazar a Federico Valverde, jugar a la pelota con José María Giménez o patearle un penal a Fernando Muslera. Con 4000 personas en las gradas y otras 30 sobre el techo los contenedores del Wanderers de Pando para poder ver los uniformes naranjas, la selección uruguaya comenzó a despedirse de su público ayer en el Estadio Emilio “Tito” López López, junto a 74 clubes de fútbol infantil de Canelones.
Ni bien ingresaron los mundialistas, que fueron 24 ante la ausencia del lesionado Giorgian de Arrascaeta y Ronald Araujo por fiebre y contractura, los hinchas uruguayos, incluidos los niños que estaban dentro de la cancha, empezaron a cantar “Soy Celeste” con evidente alegría. El entrenamiento constó de cinco estaciones donde los jugadores, repartidos en grupos de a dos y tres, tenían la posibilidad de compartir con los pequeños fanáticos un momento distendido a pura sonrisa.
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