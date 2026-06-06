La piedra en el zapato de Uruguay en los últimos Mundiales y el dato que lo presiona aún más ante Arabia Saudita

En más de una oportunidad se ha escuchado: “Son difíciles los debuts”. Porque perder en el estreno de un Mundial condiciona mucho de cara al segundo encuentro del torneo.

Uruguay no escapa de eso. Porque sus estrenos en el máximo certamen de la FIFA a nivel de selecciones le han significado un gran desafío.

Si se toman en cuenta los últimos cinco Mundiales que Uruguay jugó (2002, 2010, 2014, 2018 y 2022) solo cosechó una victoria en sus estrenos, luego sumó dos empates y dos caídas.

En el Mundial de Corea y Japón, la Celeste -que era dirigida por Víctor Púa- cayó 2-1 ante Dinamarca. Los goles europeos fueron de Jon Dahl Tomasson en dos oportunidades; Darío Rodríguez había puesto el empate transitorio.

Uruguay no clasificó al Mundial 2006, pero cuatro años más tarde selló su pasaje a la Copa del Mundo en Sudáfrica.

En esa edición, la Celeste, dirigida por Oscar Tabárez, vivió una particularidad al igualar 0-0 ante Francia. Porque ambas selecciones se habían enfrentado en la fase de grupos del Mundial 2002 y también habían igualado sin goles.

En el Mundial de 2014 se dio la segunda derrota de Uruguay: fue 3-1 ante Costa Rica. Joel Campbell, Óscar Duarte y Marco Ureña hicieron los tantos ticos; Edinson Cavani adelantó a la Celeste.

Uruguay ante Costa Rica en el Mundial 2014. Foto: agencias.

La única victoria uruguaya de este repaso se concretó en 2018 cuando doblegó 1-0 a Egipto. Fue por un gol agónico de José María Giménez en el minuto 90.

En la Copa del Mundo en Qatar 2022 la selección uruguaya de Diego Alonso empató sin goles contra Corea del Sur.

Escasez goleadora

La última vez que Uruguay ganó por más de un gol en su debut en una Copa del Mundo fue en la edición de 1970 al superar a Israel por 2-0.

Son seis triunfos celestes

Uruguay ha disputado un total de 14 Copas del Mundo en donde cosechó seis victorias en los debuts, cinco empates y tres derrotas.

Las más dolorosas

De las tres caídas de Uruguay en los debuts mundialistas, dos fueron por más de un gol: 2-0 con Países Bajos (1974) y 3-1 con Costa Rica (2014).

Arabia: solo tiene un triunfo en sus estrenos mundialistas

El primer rival de Uruguay en el Mundial será Arabia Saudita, que de sus seis debuts logró una victoria y fue en 2022 ante Argentina.