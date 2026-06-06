Camilo Mayada confirmó su salida de Danubio y que no se retira: “No encontré la vuelta de rosca que necesito”

Tras el pitazo final del árbitro Hernán Heras, Camilo Mayada sabía que estaba jugando por última vez como futbolista de Danubio. El propio lateral derecho de 35 años confirmó que ya no va a continuar en el club que lo formó y con el que salió campeón Uruguayo en la edición 2013-2014.

“A veces uno tiene que tomar decisiones de vida, que toma con la familia”, comentó el futbolista que se proclamó campeón de las Copas Libertadores 2015 y 2018 con River Plate de Argentina luego del empate sin goles entre Wanderers y Danubio en el Parque Viera por la cuarta fecha de la Serie B del Torneo Intermedio.

A su vez, ahondó en diálogo con DSports: “No estoy enojado con nadie y a esta altura de mi vida me merezco elegir donde quiero estar con mi señora y mi familia. Por ahí necesitaba esto y el que está enojado lo puede entender”.

Mayada detalló que la idea es “seguir jugando” al fútbol. Asimismo, se refirió a su vuelta al campeonato uruguayo, que fue en 2023 para ponerse la camiseta de Peñarol. “Ya volví hace tres años y no encontré la vuelta de rosca que necesitaba. Vamos a ver qué pasa”.

Por último, mencionó que le “encantaría jugar en Europa como una experiencia de vida”.

Los números de Camilo Mayada en Danubio

Camilo Mayada, jugador de Danubio Fútbol Club. Foto: DFC

Camilo Mayada surgió de las divisiones formativas de Danubio y logró proclamarse campeón Uruguayo de la edición 2013-2014. Es más, fue el autor del gol del empate de la Franja que le dio la posibilidad de llevar la llave a la tanda de los penales ante Wanderers en el Gran Parque Central.

Luego el título se lo llevó el equipo de la Curva de Maroñas tras vencer al Bohemio por 4-2 en las ejecuciones desde los 12 pasos.

Mayada tiene en total 127 partidos disputados con la camiseta de la Franja en dos ciclos. El primero fue desde 2009 a 2015, momento en el que fue transferido a River Plate de Argentina. Luego pegó la vuelta a Danubio el pasado 1° de agosto.

De esos encuentros, el lateral llegó a marcar siete goles, brindó 10 asistencias, recibió 27 amarillas y una roja.

La carrera de Camilo Mayada

Camilo Mayada comenzó su carrera como futbolista profesional en Danubio, luego pasó a River Plate de Argentina, San Luis de México, Libertad de Paraguay y Peñarol.

También tuvo un pasaje por la selección uruguaya done disputó ocho encuentros con la casaca celeste, de los que ganó cinco, empató dos y perdió solo uno.