Wanderers 0-0 Danubio en vivo por el Intermedio: el Bohemio y la Franja juegan puntos claves por el descenso

Wanderers recibe a Danubio en el Parque Viera, desde la hora 19:00, por la cuarta fecha de la Serie B del Torneo Intermedio. Es un partido muy importante para ambos equipos que pelean por mantenerse en la Liga AUF Uruguaya.

Primer tiempo

Danubio avisó en el comienzo del encuentro tras una buena acción que se originó en los pies de Sebastián Rodríguez. El exjugador de Nacional y Peñarol le metió un buen pase a Camilo Mayada, que ensayó un taco para dejar bien posicionado a Tomás Cavanagh. Sin embargo, su tiro se fue desviado.

La Franja tenía le pelota y asechaba a su rival, pero Wanderers logró escapar de la presión rival y estuvo cerca de marcar la apertura del tanteador. José Alberti asistió de buena forma a Joaquín Zeballos, quien le ganó la espalda a sus rivales, entró al área, pero no definió bien y Mauro Goicoechea capturó la pelota sin muchos problemas.

Wanderers 0-0 Danubio

Hora: 19:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Estadio: Parque Viera.

Árbitro: Hernán Heras.

Asistentes: Mathías Muniz y Amador de Prado.

Cuarto árbitro: Andrés Martínez.

VAR: Yimmy Álvarez y Richard Trinidad.

Wanderers: Agustín Buffa; Santiago Benítez, Fabricio Formiliano, Leandro Zazpe, Alan García; Nahuel Furtado, José Alberti, Nicolás Queiroz; Jonathan Urretaviscaya; Joaquín Zeballos, Facundo Labandeira. DT: Mathías Corujo.

Danubio: Mauro Goicoechea; Facundo Balatti, Emiliano Velázquez, Mateo Rinaldi, Tomás Cavanagh; Juan Millán, Iván Rossi, Camilo Mayada, Sebastián Rodríguez; Nicolás Azambuja, Enzo Cabrera. DT: Leonardo Ramos.

Previa

Wanderers recibe a Danubio en el Parque Viera, desde la hora 19:00, por la cuarta fecha de la Serie B del Torneo Intermedio. Es un partido muy importante para ambos equipos que pelean por mantenerse en la Liga AUF Uruguaya.

El Bohemio, que arrastra una racha de cuatro partidos sin conocer la derrota, se encuentra en la penúltima posición en la tabla del descenso con 56 puntos. Está a tan solo cinco unidades del último elenco que no estaría perdiendo la categoría, que es justamente Danubio.

La Franja, por su parte, llega muy golpeada ya que cosecha un total de cinco partidos sin poder ganar en la Liga AUF Uruguaya. Su última victoria se dio el 25 de abril ante Nacional por 2-1 en el Gran Parque Central.