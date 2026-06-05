Maxi Gómez es baja en Nacional para recibir a Juventud: la razón de su ausencia y quién será el sustituto

Nacional ultima detalles para enfrentar este sábado a Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Torneo Intermedio, pero lo hace con una baja de peso en ofensiva.

Maximiliano Gómez sufrió un golpe en el encuentro frente a Deportivo Maldonado disputado el pasado fin de semana en el Campus y, aunque se sometió a estudios durante la semana, continúa con dolor en la zona del pie, por lo que está prácticamente descartado para integrar el equipo.

La situación del delantero genera preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Jorge Bava, que ya tenía previsto afrontar el compromiso sin Sebastián Coates por acumulación de amarillas.

En el caso de Gomez, las sensaciones no han sido las mejores en los últimos entrenamientos y, si bien será esperado hasta último momento, hoy no aparece como una opción para ser titular e incluso corre riesgo de quedar fuera de la convocatoria.

La ausencia del atacante obliga a modificar una estructura que en las últimas semanas había encontrado en Gómez una referencia ofensiva importante. El delantero se convirtió en una pieza habitual dentro del once tricolor, estuvo presente en 23 de los 25 partidos oficiales de Nacional este año acumulando un total de 1889 minutos jugados y 14 goles convertidos sumando todas las competencias.

El golpe sufrido en Maldonado llega en un momento particular para Nacional, que busca recuperar regularidad en el Torneo Intermedio luego de un semestre marcado por altibajos. En las últimas semanas el equipo también debió lidiar con distintas ausencias por lesiones y sanciones, un aspecto que obligó a Bava a recurrir con frecuencia a variantes en la formación.

Maximiliano Gómez celebrando un gol con Nacional en el Gran Parque Central. Foto: Estefanía Leal.

Para este sábado Nacional no tendrá a disposición a Sebastián Coates y Nicolás Lodeiro suspendidos y además Maximiliano Silveira y Gonzalo Carneiro no estarán a la orden por lesión.

Con este panorama, el probable equipo para recibir a Juventud sería con Ignacio Suárez; Nicolás Rodríguez, Agustín Rogel, Tomás Viera y Camilo Cándido; Agustín Dos Santos, Juan Ignacio García y Luciano Boggio; Tomás Verón Lupi, Pavel Núñez y Rodrigo Martínez.

La presencia de varios futbolistas jóvenes en la mitad de la cancha y en ataque refleja una tendencia que Nacional ha profundizado durante la temporada. De hecho, Juan Ignacio García viene ganando protagonismo en el mediocampo, mientras que Pavel Núñez y Rodrigo Martínez aparecen como las principales alternativas para suplir la ausencia de Gómez, Carneiro y Silvera en la ofensiva.