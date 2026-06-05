El probable once de Nacional para recibir a Juventud por el Intermedio en el último juego antes del Mundial

El plantel de Nacional entrenó ayer en el Gran Parque Central con la mira puesta en cerrar el semestre recibiendo a Juventud mañana desde las 18:30 horas por la cuarta fecha del Torneo Intermedio.

Después de haber sido goleado 3-0 por Deportivo Maldonado en la anterior jornada, los dirigidos por Jorge Bava buscan retornar a la senda triunfal con su gente. En la actualidad tienen seis puntos en la serie B, son escoltas junto con Montevideo City Torque y están a uno del Depor.

Por haber llegado a la quinta amarilla frente a Deportivo Maldonado, el capitán Sebastián Coates no estará disponible, por lo que el Bolso está obligado a cambiar. Agustín Rogel podría estar acompañado en la zaga por Tomás Viera, al tiempo que Camilo Cándido regresaría a la titularidad en el lateral izquierdo. Por derecha repetiría Nicolás “Ojito” Rodríguez.

En lo que respecta a la mitad de la cancha, hay algunas dudas considerando que Lucas Rodríguez ya entrenó a la par del plantel luego del edema muscular que sufrió en el bíceps femoral derecho. De todas formas, después de su lesión contra Universitario se perdió el último juego de Libertadores y dos fechas del Intermedio, por lo que llega sin rodaje y habrá que esperar la decisión del DT.

Juan Ignacio García y Agustín Dos Santos son piezas fijas en el mediocampo y en la delantera podrían jugar Tomás Verón Lupi, Maxi Gómez y Rodrigo Martínez.

De esta forma, el probable once del Bolso es el siguiente: Ignacio Suárez; Nicolás Rodríguez, Agustín Rogel, Tomás Viera, Camilo Cándido; Juan Ignacio García, Luciano Boggio/Lucas Rodríguez, Agustín Dos Santos; Tomás Verón Lupi, Maxi Gómez, Rodrigo Martínez.

En la antesala del parate, el tricolor tiene el reto de cambiar la imagen que dejó en el Campus de Maldonado.