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El País Ovación Fútbol

El probable once de Nacional para recibir a Juventud por el Intermedio en el último juego antes del Mundial

Los dirigidos por Jorge Bava, que vienen de ser goleados 3-0 por Deportivo Maldonado en la tercera fecha, pretenden regresar a la senda triunfal en el Gran Parque Central.

El País
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05/06/2026, 03:30
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Tomás Viera, defensor de Nacional, en un partido representando al club.
Tomás Viera, defensor de Nacional, en un partido representando al club.
Foto: Estefanía Leal.

El plantel de Nacional entrenó ayer en el Gran Parque Central con la mira puesta en cerrar el semestre recibiendo a Juventud mañana desde las 18:30 horas por la cuarta fecha del Torneo Intermedio.

Después de haber sido goleado 3-0 por Deportivo Maldonado en la anterior jornada, los dirigidos por Jorge Bava buscan retornar a la senda triunfal con su gente. En la actualidad tienen seis puntos en la serie B, son escoltas junto con Montevideo City Torque y están a uno del Depor.

Por haber llegado a la quinta amarilla frente a Deportivo Maldonado, el capitán Sebastián Coates no estará disponible, por lo que el Bolso está obligado a cambiar. Agustín Rogel podría estar acompañado en la zaga por Tomás Viera, al tiempo que Camilo Cándido regresaría a la titularidad en el lateral izquierdo. Por derecha repetiría Nicolás “Ojito” Rodríguez.

En lo que respecta a la mitad de la cancha, hay algunas dudas considerando que Lucas Rodríguez ya entrenó a la par del plantel luego del edema muscular que sufrió en el bíceps femoral derecho. De todas formas, después de su lesión contra Universitario se perdió el último juego de Libertadores y dos fechas del Intermedio, por lo que llega sin rodaje y habrá que esperar la decisión del DT.

Juan Ignacio García y Agustín Dos Santos son piezas fijas en el mediocampo y en la delantera podrían jugar Tomás Verón Lupi, Maxi Gómez y Rodrigo Martínez.

De esta forma, el probable once del Bolso es el siguiente: Ignacio Suárez; Nicolás Rodríguez, Agustín Rogel, Tomás Viera, Camilo Cándido; Juan Ignacio García, Luciano Boggio/Lucas Rodríguez, Agustín Dos Santos; Tomás Verón Lupi, Maxi Gómez, Rodrigo Martínez.

En la antesala del parate, el tricolor tiene el reto de cambiar la imagen que dejó en el Campus de Maldonado.

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