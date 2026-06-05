Diego Aguirre sin Matías Arezo: frente a Cerro tendrá que elegir entre Abel Hernández o Facundo Batista

Peñarol enfrenta a Cerro el próximo domingo a las 15:00 en el Estadio Luis Tróccoli por la cuarta fecha del Torneo Intermedio 2026 en un encuentro que se disputará a puertas cerradas.

Para este partido, Diego Aguirre deberá buscar nuevas opciones en todas las líneas ya que además de los lesionados, están suspendidos Lucas Ferreira, Eric Remedi y Matías Arezo.

El goleador de 23 años ha sido una costumbre en el once titular aurinegro, de un total de 25 partidos oficiales de Peñarol en este 2026, el delantero estuvo presente en 23 encuentros, solo se perdió uno por una molestia muscular y el otro fue para darle descanso.

En un año donde el conjunto carbonero sufrió bajas por lesión de manera constante, Arezo ha sido de las excepciones del plantel que ha mostrado un óptimo estado físico, disputó un total de 1810 minutos y convirtió nueve goles.

Diego Aguirre tendrá que elegir el sustituto para el domingo, en caso de mantener el esquema habitual será Abel Hernández o Facundo Batista, uno de los dos. En caso de cambiar la formación podrían jugar los dos juntos pero se quedaría sin referencia de área en el banco de suplentes.

Batista también ha estado apto desde lo sanitario pero ha tenido pocos minutos por decisión técnica. A pesar de haber participado en 21 de 25 partidos oficiales, acumula un total de 670 minutos jugados. En este semestre ha convertido dos tantos, uno a Platense por Copa Libertadores y otro a Cerro Largo en la última fecha del Torneo Apertura.

El festejo de Facundo Batista tras el gol de Peñarol ante Cerro Largo. Foto: Darwin Borrelli.

Por su parte, Abel Hernández participó solamente en 12 encuentros sumando todas las competencias donde acumuló 410 minutos disputados y dos goles convertidos, los dos por el torneo local.

Entre tantos temas que preocupan hoy en la interna mirasol, uno de los que aparece es la falta de gol. Matías Arezo es el goleador con nueve tantos pero en los últimos 10 encuentros sumando competencia local e internacional solo ha convertido un gol donde además fue titular siempre.

Abel Hernández en el partido entre Peñarol e Independiente Santa Fe por Copa Libertadores. Foto: Darwin Borrelli.

Mientras que si juntamos los rendimientos de Abel Hernández y Facundo Batista tienen un total de cuatro goles, dos cada uno y en total entre los dos tienen menos minutos jugados que Matías Arezo

Por todo esto, Peñarol tendrá un gran obstáculo el próximo domingo ante Cerro. El carbonero, en caso de no lograr una victoria, podría costarle la renuncia de un ídolo de la institución como Diego Aguirre.