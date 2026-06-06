Vuelta a casa: Fernando Muslera y Maxi Araújo fueron homenajeados por Wanderers en el Viera

Fernando Muslera y Maximiliano Araújo estuvieron presentes en el Parque Alfredo Víctor Viera donde fueron homenajeados en el entretiempo del decisivo partido por el descenso, entre Wanderers y Danubio, que empataron 0-0.

Los jugadores que viajarán con la selección de Uruguay al Mundial 2026 el próximo martes recibieron camisetas del club con el que ambos debutaron como profesionales.

Los integrantes de la Celeste se hicieron presente con sus familiares y le regalaron postales a los hinchas que se hicieron presentes en la tribuna oficial del equipo de El Prado.

Maximiliano Araújo presente en el Parque Viera. Foto: Estefanía Leal.

19 años después del último partido al que defendió al Bohemio, Muslera volvió a pisar el césped del Parque Viera. Con Wanderers, el jugador que participará en su quinto Mundial jugó 13 partidos, en los que recibió 16 goles, para luego partir a Nacional, que lo terminó catapultando luego hacia el exterior.

🧤1️⃣ EL RECONOCIMIENTO DE WANDERERS A FERNANDO MUSLERA



El actual arquero de Estudiantes de La Plata, que disputará el #MundialEnDSPORTS con Uruguay, fue homenajeado en el entretiempo del partido frente a Danubio. 🇺🇾#LigaUruguayaEnDSPORTS pic.twitter.com/wFO4YtJzwa — DSPORTS (@DSports) June 6, 2026

Por su parte, Araújo retornó luego de seis años y medio. Maxi disputó con el equipo de El Prado 33 partidos y anotó un gol, previo a ser transferido al Toluca, con quien inició su carrera internacional. El puntero del Sporting ya había estado también presente en el palco del Antel Arena durante la primera final de la Liga Uruguaya de Básquetbol entre Peñarol y Aguada.

Maxi Araújo se fotografía con los hinchas en el Parque Viera. Foto: Estefanía Leal.

El homenaje fue lo más destacado de la noche dentro de un pobre 0-0, en donde Danubio protegió su ventaja en la pelea por el descenso, manteniendo los tres de ventaja sobre Cerro —que jugará frente a Peñarol en el Tróccoli— y los dos con el Bohemio.

El semestre se terminó de esta manera para ambos equipos, les tocará descansar en el parate por el Mundial y luego volver a disputar la quinta fecha del Torneo Intermedio, en el cual Wanderers quedó como uno de los escoltas de la Serie B —con seis unidades— y el Franjeado recién pudo llegar a su primer punto, aunque debe aún su partido frente a Juventud a raíz de que el pedrense postergó la segunda fecha por su participación en la Copa Sudamericana.