James Rodríguez habría negado foto a hija del presidente Petro: "Machito con una niña y cobarde en la cancha"

Una polémica se desató este jueves en Colombia porque supuestamente James Rodríguez, capitán de la selección cafetera de cara al Mundial de 2026, le negó una foto a Antonella, la hija menor del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien le entregó al equipo el Pabellón Nacional.

Durante el acto, al que no tuvo acceso la prensa y que fue anunciado a última hora, los jugadores colombianos subieron a una tarima a recibir un sombrero vueltiao que les regaló el presidente Petro, en un acto en el que la mayoría de futbolistas pusieron caras largas.

Junto a Petro estaba Antonella, que cuando saludó a Rodríguez, de 34 años, le pidió una foto al exfutbolista del Real Madrid, quien siguió saludando al resto de personas que estaban en la tarima y, aparentemente, la ignoró.

El hecho no pasó desapercibido y en la red social X, por ejemplo, la segunda y la tercera tendencia fueron Antonella y James Rodríguez, respectivamente.

La cara de ilusión de Antonella al pedirle la foto a James Rodríguez y este la mira por debajo del hombro y no le dice nada, me dio mucha tristeza. Qué necesidad había de hacerle tremendo desplante solo porque es hija del Presidente Petro. Pobre muchacha. pic.twitter.com/U05zALjPIm — LatamBuzz (@LatamBuzz) June 4, 2026

"Antonella es una niña a la que le gusta el futbol, su pasión por despedir a la selección era genuina, no tenían que ser unos cabrones", expresó la concejala de Bogotá Heidy Sánchez, del partido oficialista Pacto Histórico, en referencia a que los jugadores saludaron de mala gana al presidente Petro y su comitiva.

Además añadió: "James Rodríguez, tan machito con una niña, pero tan cobarde y chillón en la cancha, usted también es papá y estoy segura que jamás quisiera que su hija pasara por un desplante tan horrible".

Antonella es una niña a la que le gusta el futbol, su pasión por despedir a la selección era genuina, no tenían que ser unos cabrones.

@jamesdrodriguez tan machito con una niña, pero tan cobarde y chillón en la cancha, usted también es papá y estoy segura que jamás quisiera que… — Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) June 4, 2026

Fotos con pocas sonrisas

Antonella Preto entrega el pabellón nacional a Juan Fernando Quintero. Foto: @petrogustavo.

Durante el encuentro, en el que el seleccionador colombiano, Néstor Lorenzo, regaló al mandatario una camiseta del equipo firmada por todos los jugadores y una pelota trionda, como los que se usarán en la Copa del Mundo, varios de los futbolistas lucieron incómodos y poco sonrientes.

Incluso en la foto oficial, James, que es el capitán del equipo, se ubicó en la parte de atrás. El pabellón, entre tanto, lo cargaron el presidente Petro, el extremo Luis Díaz, Jorge Carrascal y el volante Jhon Arias.

La imagen contrasta con otra tomada luego del acto, en la que todos aparecen sonrientes los futbolistas en las escaleras del avión que los lleva a San Diego, donde el domingo jugará ante Jordania su último amistoso antes del Mundial.

Petro, por su parte, publicó en sus redes sociales dos fotos: una en la que aparece Antonella entregándole un regalo a Juan Fernando Quintero, al lateral Daniel Muñoz y al centrocampista Jefferson Lerma y otra en la que el mandatario aparece abrazando a su hija en el evento.

El comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol

A partir de este hecho, la Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado. “La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informa a la opinión pública, su posición frente a las interpretaciones y comentarios surgidos con ocasión de la entrega del pabellón nacional a la delegación deportiva que representará a Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026”, señala.

“La Federación reitera que su principal compromiso es velar por el bienestar integral de los integrantes de la Selección Colombia y de todas las personas que hacen parte de su entorno”, añade el texto de la FCF.

Bajo ese punto, aclara “que rechaza cualquier manifestación de agresión, asedio o descalificación dirigida contra los jugadores, sus familias o miembros de la delegación nacional”.

“Asimismo, considera oportuno precisar que la entrega de la bandera nacional constituye un acto protocolario e institucional que hace parte de las tradiciones y ceremonias oficiales que históricamente han acompañado a las delegaciones deportivas colombianas en competencias internacionales de carácter mundial y olímpico. Dicho acto se desarrolla en un marco de respeto por los símbolos patrios y por las instituciones del Estado”, recalca.

“La Selección Colombia representa a la Nación en toda su diversidad y pluralidad. Sus jugadores encarnan los valores del deporte y el esfuerzo colectivo, llevando consigo la ilusión y el sentimiento de millones de colombianos, al margen de cualquier consideración política o ideológica”, agrega el comunicado.

“La Federación Colombiana de Fútbol agradece las permanentes muestras de apoyo y respaldo de la afición y hace un llamado a mantener un ambiente de respeto, convivencia y unidad en torno a nuestra Selección Nacional”, concluye el texto.

Con información de EFE