Corea del Sur 0-0 República Checa en vivo: los asiáticos son más y hacen figura al arquero Matej Kovar
Tras la buena victoria de la selección de México ante su par de Sudáfrica por 2-0 por el Grupo A de la Copa Mundo, salen a escena el elenco de Heung-Min Son contra el de Patrik Schick en Guadalajara.
Corea del Sur y República Checa se miden en el Estadio Guadalajara, desde la hora 23:00, por la primera fecha del Grupo A de la Copa del Mundo 2026. Cabe destacar que por esta zona se dio la buena victoria 2-0 de México sobre Sudáfrica.
Primer tiempo
Los primeros momentos del encuentro mostró a Corea del Sur con una clara intención de ofender a su rival. La primera clara se dio en el minuto 12 tras un tiro de esquina donde ganó de cabeza Han-Beom Lee, pero el esférico se fue por encima del travesaño.
LOS OLES DICEN PRESENTE EN MÉXICO— DSPORTS (@DSports) June 12, 2026
El clásico cantico comenzó a sonar en el estadio Guadalajara durante los primeros minutos del partido entre Corea del Sur y República Checa.#MundialEnDSPORTS | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/pVr7ZvfZ9M
El combinado asiático no cesó y volvió a tener otra chance propicia para romper la paridad en el tanteador. Esta vez fue por un tiro de media distancia de Kang-in Lee, aunque el guardameta Matej Kovar respondió muy bien para mandar el balón al tiro de esquina.
Corea del Sur 0-0 República Checa
Hora: 23:00.
TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.
Estadio: Estadio Akron.
Árbitro: Amin Mohamed (EGI).
Asistentes: Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hossam Taha (EGI).
Cuarto: Juan Calderón (CRC).
VAR: Mahmoud Ashour (EGI) y Joe Dickerson (USA).
Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Han Lee, Kim Min-jae, Gi Lee; Young-woo Seol, Hwang In-beom, Seung Ho Paik, Lee Tae-seok; Kang-in Lee, Jae-sung Lee; Son Heung-min. DT: Myung Bo Hong.
República Checa: Matej Kovar; Stepan Chaloupek, Robin Hranac, Ladislav Krejcí; Vladimír Coufal, Tomas Soucek, Alexandr Sojka, Jaroslav Zeleny; Pavel Sulc, Lukas Provod; Patrik Schick. DT: Miroslav Koubek.
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