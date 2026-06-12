Corea del Sur 0-0 República Checa en vivo: los asiáticos son más y hacen figura al arquero Matej Kovar

Corea del Sur y República Checa se miden en el Estadio Guadalajara, desde la hora 23:00, por la primera fecha del Grupo A de la Copa del Mundo 2026. Cabe destacar que por esta zona se dio la buena victoria 2-0 de México sobre Sudáfrica.

Primer tiempo

Los primeros momentos del encuentro mostró a Corea del Sur con una clara intención de ofender a su rival. La primera clara se dio en el minuto 12 tras un tiro de esquina donde ganó de cabeza Han-Beom Lee, pero el esférico se fue por encima del travesaño.

LOS OLES DICEN PRESENTE EN MÉXICO



El clásico cantico comenzó a sonar en el estadio Guadalajara durante los primeros minutos del partido entre Corea del Sur y República Checa.#MundialEnDSPORTS | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/pVr7ZvfZ9M — DSPORTS (@DSports) June 12, 2026

El combinado asiático no cesó y volvió a tener otra chance propicia para romper la paridad en el tanteador. Esta vez fue por un tiro de media distancia de Kang-in Lee, aunque el guardameta Matej Kovar respondió muy bien para mandar el balón al tiro de esquina.

Corea del Sur 0-0 República Checa

Hora: 23:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Estadio: Estadio Akron.

Árbitro: Amin Mohamed (EGI).

Asistentes: Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hossam Taha (EGI).

Cuarto: Juan Calderón (CRC).

VAR: Mahmoud Ashour (EGI) y Joe Dickerson (USA).

Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Han Lee, Kim Min-jae, Gi Lee; Young-woo Seol, Hwang In-beom, Seung Ho Paik, Lee Tae-seok; Kang-in Lee, Jae-sung Lee; Son Heung-min. DT: Myung Bo Hong.

República Checa: Matej Kovar; Stepan Chaloupek, Robin Hranac, Ladislav Krejcí; Vladimír Coufal, Tomas Soucek, Alexandr Sojka, Jaroslav Zeleny; Pavel Sulc, Lukas Provod; Patrik Schick. DT: Miroslav Koubek.