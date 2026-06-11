Nacional renovó a Álvaro Ponce, el DT que consiguió dos títulos con el club y lo llevó al Final Four de la BCLA

Álvaro Ponce renovó su vínculo con Nacional por una temporada más. El entrenador que tuvo un exitoso ciclo con el club, con el que conquistó dos trofeos luego de una extensa sequía, dirigirá su quinta temporada consecutiva al Bolso.

El DT llegó al club en la temporada 2022-23 tras la destitución de Gonzalo Fernández durante la fase regular y ya en su primer año a cargo accedió a las finales del torneo, donde fue superado por Hebraica Macabi, 4-2. El entrenador forjó a un equipo protagonista, que en el torneo anterior a su llegada había quedado el afuera en los play-in, pero con Ponce llegó siempre mínimo a semifinales.

𝐂𝐎𝐀𝐂𝐇 𝐑𝐄𝐍𝐎𝐕𝐀𝐃𝐎✍️🏻



Álvaro Ponce continuará como Director Técnico de Nacional por una temporada más, tras liderar al equipo en la obtención de la Liga Sudamericana 2024 y la Liga Uruguaya de Básquetbol 2024/25🏆🏆



NACIONAL NACIONAL 🔵⚪️🔴 pic.twitter.com/s88SYZnavG — Nacional Basketball (@CNdeFbasketball) June 11, 2026

A nivel internacional superó siempre las fases de grupos. En su segundo año quedó eliminado en cuartos de final de la Basketball Champions League Americas frente a Halcones de Xalapa, el tercero conquistó la Liga Sudamericana ante San Lorenzo y en esta última edición no pudo con Franca en las semifinales del principal torneo continental, pero se quedó con el bronce luego de superar a Flamengo.

Ponce rompió una sequía de 88 años sin títulos del tricolor, al obtener la Liga Uruguaya de Básquetbol 2024-26 y le dio al equipo su primer torneo internacional. Al Bolso lo dirigió en 175 partidos, con 117 triunfos (67% de eficacia).

En cuanto al plantel, según supo Ovación la idea de Nacional es mantener una base bastante similar a equipo que jugó en 2025-26, con muy pocos cambios, aunque las opciones se acortan al Agustín Méndez y Pablo Gómez pasar a ser fichas mayores.

Para Nacional la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-27 será su décima participación consecutiva en el círculo de privilegio, con muy buenos resultados. Alcanzó como mínimo la postemporada, con las semifinales como su instancia más alcanzada, a donde llegó siempre excepto en 2022, donde quedó afuera en el play-in.