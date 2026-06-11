Liga de Ascenso: Albatros quedó como único líder, Verdirrojo y Urupan sumaron sus primeros triunfos

La Liga de Ascenso largó su segunda fecha y Albatros quedó como único puntero, alcanzando puntaje ideal en dos presentaciones. El Ave ganó otra final por el descenso frente a Marne, volviendo a jugar en su cancha en segunda 24 años después, mientras que Verdirrojo —frente a Colón— y Urupan —ante Olivol Mundial— sumaron sus primeros triunfos.

Hubo fiesta en el barrio Atahualpa, un gimnasio colmado y emoción en la cancha dentro de un punto pesado para las aspiraciones de Albatros y Marne. El Tifón corrió de atrás durante todo el juego y pese a competir hasta el final, no pudo llevarse su primer punto del torneo. El Ave se impuso en un partido de altísimo ritmo y grandes porcentajes de afuera donde además repartió el goleo. El panameño Aaron Gedeon volvió a ser figura, no solo por sus 19 puntos y 9 rebotes, sino además porque puso un triple clave en el final, que tiró por la borda la última reacción visitante, y además fue certero con los últimos libres.

El favoritísmo más claro de la jornada era para Verdirrojo, que visitaba a Colón a puertas cerradas. Sin embargo el de la esquina del Movimiento compitió hasta el último minuto gracias a Felipe García, que con 36 puntos ilusionó al local —que comenzó el torneo con cuatro puntos menos— a quedarde con un punto pesado. El cerrense logró ganar 91-84 con un gran ataque al rebote ofensivo (15), que castigó con 14 puntos de segunda oportunidad. Mauro Nava tuvo a cinco jugadores anotando arriba del doble dígito de puntos y tuvo en manos de Camilo Gagliano la daga que definió el partido, gracias a un triple de la esquina.

La diferencia más grande se dio en Pando, donde Urupan aplastó a Olivol Mundial 82-54. El equipo de Alejandro Muro —que había debutado con triunfo ante Sayago— se ilusionó al conseguir nueve puntos de ventaja temprano, pero poco le duró la alegría. El ingreso de Facundo Izarrualde torció la tendencia inicial, trajo de la banca 21 puntos y terminó siendo figura de un equipo que al cierre del tercer cuarto ya ganaba por 19.

La fecha se complementa el jueves con cuatro partidos, todos a las 20:15 horas. El plato fuerte se sirve en la Costa (VTV Plus) donde Lagomar recibirá a Tabaré. Además Larre Borges y Stockolmo se medirán en duelo de ganadores en el Romeo Schinca, mientras que los candidatos, Olimpia y Trouville irán de visitante a buscar mantener su puntaje ideal contra Montevideo y Sayago, respectivamente.