LDA: Tabaré ganó de atrás, Olivol Mundial y Albatros sumaron puntos claves en sus debuts en el torneo

La Liga de Ascenso tuvo el estreno de seis equipos más en la noche del viernes, donde Tabaré impuso su favoritísmo frente a Montevideo, Albatros ganó un punto directo por el descenso frente a Colón, mientras que Olivol Mundial también rescató puntos en la fatídica al ganarle a un Sayago diezmado.

El que trabajó más por el triunfo fue el Indio. El gris del Parque Batlle remó de atrás todo el primer tiempo y logró darlo vuelta en el tercer cuarto. Había centrado mucho su goleo en Agustín Da Costa (32) y Jonathan Fairell (21), pero el equipo salió a flote cuando Carlton Guyton (14) encendió la mecha y Martín Tessadri puso sus puntos abiertos. Más allá de la derrota 89-79 fue un buen debut del rojo del Mercado, que compitió y se ilusiona con ser una de las revelaciones del torneo.

El punto más caliente se jugó en la Esquina del Movimiento, donde Albatros sacó un triunfazo de visitante en cancha de Colón. El Ave llegó a manejar 19 de renta, con el joven Juan Manuel Brisset (18 puntos) como una de sus figuras, junto a un auspicioso debut del panameño Aaron Geodon (18), que tuvo su mejor participación en el primer tiempo, donde su equipo tomó la ventaja.

En la Avenida Millán Olivol Mundial y Sayago hicieron su reestreno en la categoría y el local fue el que se llevó un importantísimo punto. El equipo dirigido por Alejandro Muro sustentó su éxito desde la defensa, con una defensa zonal que le dio de comer ante un rival que tiró muy mal de tres puntos (4/23). Adelante repartió el goleo y encontró un aporte importante de los jóvenes del club, que fueron fundamentales para estirar su plantel ante un equipo de la vía diezmado por las bajas de Santiago Calimares, Nicolás Lema y Agustín Gentile, que se encuentran disputando las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

La fecha se complementará con un partido que irá este sábado, donde Marne enfrentará a Montevideo a las 21:00 horas.