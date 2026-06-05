Liga de Ascenso: el torneo de los barrios se abrió con triunfo de los favoritos al título y un batacazo

La Liga de Ascenso dio su salto inicial, donde los grandes favoritos a los ascensos, Trouville y Olimpia, se quedaron con sólidos triunfo, mientras que Stockolmo coronó el batacazo frente a Lagomar.

El aplastante triunfo del rojo de Pocitos en su visita a un remodelado gimnasio de Verdirrojo fue el partido que se robó los focos en la primera fecha. El de Pocitos —principal candidato a uno de los ascensos— llegó al Cerro con las bajas de Facundo Morales y Diego García, pero aún así se logró imponer por 76-58, quebrando el partido en un tercer cuarto que ganó por 20-8. La “T” tuvo a Dennis McKinney como su principal figura, que anotó 27 puntos, muy por encima de los 11 de Nahuel Rodríguez, haciendo inútil el esfuerzo del equipo de Mauro Nava, que si bien repartió el goleo entre los titulares, con cuatro jugadores anotando arriba del doble dígito de puntos, tuvo un flojo aporte de su banca de suplentes, en un equipo que se le acortó debido a la baja de Joaquín Rodríguez, quien está jugando las finales con Aguada.

En el Albérico Passadore Olimpia derrotó a Urupan por 89-81. Las Alas Rojas gozaron de 26 puntos de ventaja en el primer tiempo y cerraron el partido sin problemas, pese a que el pandense se llegó a poner a seis en el último período. El batacazo lo dio Stockolmo, que aprovechó un gran inicio ofensivo, con el que sacó 10 y tuvo un gran cierre en defensa, permitiendo solo dos puntos en los últimos cinco minutos, para ganarlo tirando libres ante un Lagomar que llegó a pasar, pero que cayó por 72-70.

La fecha se complementará con tres partidos el viernes, que se jugarán a las 20:15 horas. Tabaré carga con el favoritísmo al recibir a Montevideo, Sayago afectado por las bajas de Nicolás Lema y Santiago Calimares irá a visitar a Olivol Mundial, mientras que Colón enfrentará a Albatros en un duelo directo por la permanencia.