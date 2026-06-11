El mismo baile: Quiñones imitó el festejo de Tshabalala al hacer el primer gol del Mundial en otro México-Sudáfrica

El partido inaugural del Mundial 2026, este jueves entre México y Sudáfrica, seguramente trasladó a muchos futboleros al Mundial de Sudáfrica 2010, porque fueron las dos mismas selecciones las que abrieron aquel campeonato que terminó coronando España.

En aquella ocasión, fue el sudafricano Lawrence Siphiwe Tshabalala quién convirtió el primer gol mundialista: picó por la punta izquierda a espaldas de los defensores mexicanos y cuando el arquero intentó achicarlo, definió fuerte y cruzado para colgarla del ángulo y convertir un verdadero golazo, histórico para su selección.

El festejo fue tan icónico que se ganó un lugar en la memoria de muchos fanáticos: corrió hacia el banderín del córner, se paró de frente a la tribuna colmada de sudafricanos —pues eran locales y anfitriones—, esperó a algunos de sus compañeros y realizó un divertido baile con las manos hacia adelante, para cerrarlo con una vueltita de 360 grados. Por el contexto, la imagen recorrió el mundo.

Reliving the magic of South Africa 2010 🇿🇦



An historical FIFA World Cup 🏆 pic.twitter.com/1s1dL4BBz6 — Rooted in the Game (@rootedinthegame) February 15, 2024

Este jueves México y Sudáfrica se volvieron a encontrar en un debut mundialista, pero esta vez con los latinoamericanos como anfitriones de la Copa del Mundo, en un Estadio Azteca repleto. Y el autor del primer gol de esta edición del Mundial fue Julián Quiñones, delantero nacido en Colombia pero nacionalizado mexicano que juega para el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita.

A diferencia de aquel gol de Tshabalala que llegó recién en el segundo tiempo, el de Quiñones demoró apenas ocho minutos (8'): Siphephelo Sithole, defensa sudafricano, perdió la pelota en la salida ante la presión de Erik Lira. El esférico le quedó a Quiñones quien encaró de afuera hacia el medio y remató potente y al ras del césped, la pelota pasó entre las piernas del arquero rival e infló las redes del arco.

Luego de festejar con sus compañeros en el banco de suplentes, el goleador se dirigió al centro del campo nuevamente para que se reanude el juego, pero no sin antes recordar a Tshabalala, hoy con 41 años y retirado del fútbol profesional.

Quiñones frenó su trote, dio media vuelta hacia el banco de suplentes mexicano y la tribuna principal del estadio, y realizó el mismo baile que Tshabalala hizo en 2010, cuando le convirtió a la selección de México.

Lejos de tratarse de una venganza individual de Quiñones contra Tshabalala, posiblemente se trate de un pacto del vestuario mexicano para pagarle con la misma moneda a aquella selección de Sudáfrica.

Aquel partido inaugural de 2010 terminó en empate 1-1, mientras que en esta ocasión México fue notoriamente superior y consiguió una sólida victoria por 2-0.

🇲🇽 Julián Quiñones anotó el primer gol del Mundial. pic.twitter.com/ivbDCRV5gE — Alejandro Montes (@amontes_98) June 11, 2026

Lo de Julián Quiñones celebrando el gol ante Sudáfrica igual que Tshabalala en Sudáfrica 2010 a México jajajaja



Ñ pic.twitter.com/UqTJ4c4Xa6 — X Mister Bot (@XMisterBot) June 11, 2026