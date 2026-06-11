Julián Quiñones hizo el primer gol del Mundial 2026 para México y entró en una lista de 23 nombres históricos

Se acabó la cuenta regresiva y por fin empezó el Mundial 2026, el más largo de la historia, con el partido entre la selección de México —uno de los países anfitriones— y Sudáfrica. Casualmente, el mismo partido inaugural de aquel Mundial 2010 que tan buen recuerdo nos trae a los uruguayos.

Y más allá del resultado final, que por supuesto coloca al país ganador en muy buena posición de cara a la clasificación, la expectativa era por quién convertiría el primer gol de la Copa del Mundo y se sumaría a otros 22 nombres que quedaron marcados en la historia por el oportunismo de estar en el momento y lugar indicados.

En el caso del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el primer gol lo convirtió un futbolista del país anfitrión, pero que curiosamente no nació en México, sino que en Colombia y se nacionalizó: Julián Quiñones.

El primer gol demoró ocho minutos (8') en llegar: Siphephelo Sithole, defensa sudafricano, perdió la pelota en la salida ante la presión de Erik Lira. El esférico le quedó a Julián Quiñones quien encaró de afuera hacia el medio y remató potente y al ras del césped, la pelota pasó entre las piernas del arquero rival e infló las redes del arco para la ebullición del otrora Estadio Azteca.

¡EL PRIMERO DE MUCHOS GOLES!



Julián Quiñones aprovechó el error en la salida de Sudáfrica y puso el 1-0 de México en el partido inaugural del Mundial. pic.twitter.com/pssdVvHw20 — DSPORTS (@DSports) June 11, 2026