Argentina confirmó al reemplazante de Leonardo Balerdi: Scaloni convocó a Marcos Senesi para el Mundial 2026

La selección argentina sufrió una baja sensible en la recta final hacia el inicio del Mundial 2026. Leonardo Balerdi, uno de los defensores convocados por Lionel Scaloni para defender el título obtenido en Qatar 2022, quedó descartado por una lesión muscular y no podrá disputar la Copa del Mundo.

El zaguero de Olympique de Marsella sufrió una lesión en el sóleo de la pierna derecha durante uno de los entrenamientos realizados en Estados Unidos. Los estudios médicos confirmaron que no llegaría en condiciones al torneo, por lo que el cuerpo técnico decidió desafectarlo de la lista definitiva de 26 futbolistas.

Tras varios días de análisis y especulaciones sobre quién ocuparía su lugar, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó este jueves la convocatoria de Marcos Senesi. El defensor de 29 años, surgido en San Lorenzo y recientemente fichado por Tottenham de la Premier League, fue el elegido por Scaloni para sumarse al plantel mundialista.

Senesi aparecía desde el primer momento como el principal candidato a reemplazar a Balerdi. Integraba la prelista ampliada presentada por Argentina ante FIFA y cuenta con experiencia en la selección mayor, además de varias temporadas de alto nivel en el fútbol europeo.

La baja representa un golpe para la albiceleste, ya que Balerdi llegaba tras una destacada temporada en Marsella y había logrado consolidarse como una de las principales alternativas para la zaga central. El defensor de 27 años había disputado 11 partidos con la selección argentina y aspiraba a jugar su primer Mundial.

Más allá de la baja de Balerdi, Argentina llega al Mundial 2026 como una de las grandes candidatas al título. El equipo de Lionel Scaloni afronta la defensa de la corona obtenida en Qatar 2022 con una base consolidada que mantiene a figuras como Lionel Messi, Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Enzo Fernández, combinadas con una nueva generación de futbolistas que comienza a ganar protagonismo.

#SelecciónMayor El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo.



¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco! 💪🏼🇦🇷 pic.twitter.com/gMZAiS2b2k — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 6, 2026

La albiceleste integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. En la previa aparece como amplia favorita para quedarse con el primer lugar de la serie y avanzar a los octavos de final, aunque el cuerpo técnico ha insistido en mantener la cautela ante un torneo que estrena el formato de 48 selecciones.

El debut será el próximo 16 de junio frente a Argelia, en el inicio de un camino en el que Argentina buscará convertirse en la primera selección en retener el título mundial desde que Brasil lo consiguió en 1962. Además, el torneo podría marcar la sexta y última participación mundialista de Lionel Messi, uno de los grandes focos de atención de la competencia.