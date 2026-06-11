Mundial 2026: así fue el show de Shakira en la ceremonia inaugural del Estadio Azteca donde estrenó "Dai Dai"

El Mundial 2026 comenzó este jueves con una ceremonia inaugural que encabezaron estrellas latinas como JBalvin y Danny Ocean, y por supuesto Shakira, creadora de la canción de esta edición, la viral "Dai Dai". La breve ceremonia se realizó en el Estadio Azteca de Ciudad de México, y será la primera de las tres que tendrá esta Copa del Mundo. Este viernes se realizan las de Canadá y Estados Unidos, que también tendrá muchas figuras para la ceremonia.

El espectáculo se desarrolló sobre una lona que cubrió todo el terreno de juego en el mítico estadio de la capital mexicana, que alberga por tercera vez el partido inaugural de un Mundial.

Los primeros en presentarse fueron la banda mexicana Maná, con su clásico "Oye mi amor", seguido por el cantante pop venezolano Danny Ocean y la agrupación Los Ángeles Azules que se presentó junto a Belinda.

JBalvin en la ceremonia de apertura del Mundial 2026. Foto: Captura.

También aparecieron los muñecos Labubu que dieron paso al número musical de JBalvin y Ryan Castro con su canción, "Una a la vez".

El público coreaba las canciones, que fueron acompañadas por coreografías con bailarines vistiendo trajes indígenas -con grandes penachos- y mujeres en trajes típicos. Fuegos artificiales salían del escenario que tenía un gran trofeo como el mundialista en el medio.

"¡Viva México!", gritaron más de una vez y el Azteca se venía abajo.

Shakira en la ceremonia de apertura del Mundial 2026 en México. Foto: Captura.

La ceremonia finalizó con Shakira que estrenó la canción "Dai Dai" junto a la estrella nigeriana del afrobeat Burna Boy.

Todo el espectáculo musical formó parte de la previa al partido inaugural México-Sudáfrica, que marca el inicio del Mundial 2026.

✨JBalvin y 💥Shakira retumban en la inauguración del mundial! 💥desde México! ⚽️Una fiesta completa desde el 🏟️Estadio Ciudad de México 🇲🇽 pic.twitter.com/0Pe0r43uYT — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) June 11, 2026

Para la primera ceremonia de apertura se había anunciado la presencia del tenor italiano Andrea Bocelli, para interpretar el himno oficial del Mundial, titulado "DNA", aunque el artista no fue parte de la inauguración. Finalmente el tenor se presentó junto a la cantante surcoreana Ejae previo al comienzo del partido inaugural.

Con base en AFP