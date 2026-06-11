Cómo se llaman las tres mascotas del Mundial 2026 y qué representa cada una de ellas

Maple, un alce canadiense; Zayu, un jaguar mexicano, y Clutch, un águila americana, son las mascotas del Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos que inicia este jueves 11 de junio. "Fueron creados para dar vida a la riqueza cultural, el legado y el espíritu de cada país anfitrión, y para transmitir un mensaje de unión, diversidad y pasión por el deporte más popular del mundo", informó FIFA al presentarlas en octubre de 2025.

Maple, vestido con los colores rojos de Canadá, usa los guantes característicos de los porteros, y destaca "por su creatividad, resiliencia y un auténtico individualismo", según explicó FIFA.

Mientras que Zayu, quien encarna "el valioso patrimonio y el dinamismo" de México, se desempeña como delantero, posición desde la que "intimida a los defensores con su excepcional agilidad y velocidad".

Maple, Zayu y Clutch.

Por último, Clutch es centrocampista "predica con el ejemplo levantando el ánimo de su equipo con energía y determinación" y "tiene una personalidad arrolladora y le encanta el deporte".

Ceremonia de apertura Mundial 2026

Por primera vez en la historia, el Mundial tendrá tres ceremonias inaugurales. Una en cada país anfitrión —Canadá, Estados Unidos y México— previo al debut del local. Cada evento empezará una hora y media antes de cada partido y tendrá shows musicales con artistas reconocidos y diferentes presentaciones para exponer la cultural de cada sede.

El primer encuentro de la Copa del Mundo lo disputarán, desde este jueves 11 a las 16.00, las selecciones de México y Sudáfrica, el mismo encuentro que le subió el telón a Sudáfrica 2010. Antes del partido inaugural, que se jugará en el histórico Estado Azteca de la Ciudad de México, a las 14.30, se llevará a cabo la primera de las tres ceremonias de apertura.

La segunda será el viernes 12 a las 14.30 en el BMO Field de Toronto, Canadá, antes del partido de las 16.00 entre la selección local y la de Bosnia y Herzegovina. La tercera y última está programada para ese mismo día a las 20.30 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos, en la previa del partido de las 22.00 entre el anfitrión y el Paraguay.

Las ceremonias estarán conectadas por un hilo creativo en común que reinventa la Copa del Mundo a través de la cultura de cada sede. “Comenzando en la Ciudad de México y continuando en Toronto y Los Ángeles, unirán la música, la cultura y el fútbol de una manera que refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo. Es una forma poderosa de comenzar una celebración verdaderamente global”, aseguró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Todos los artistas que cantarán en cada ceremonia

México - 11 de junio a las 14.30 en el estadio Azteca (Ciudad de México): Alejandro Fernández, Belinda, BurnaBoy, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Shakira y Tyla.

Alejandro Fernández, Belinda, BurnaBoy, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Shakira y Tyla. Canadá - 12 de junio a las 14.30 en el BMO Field (Toronto): Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince. Estados Unidos - 12 de junio a las 20.30 en el SoFi Stadium (Los Ángeles): La celebración la encabezan Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, a las que se les sumarán otros artistas de renombre internacional que están por anunciarse.

La figura central de estas tres inauguraciones será Shakira, quien interpretará por primera vez en vivo “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026, grabada junto al nigeriano Burna Boy. Para la artista colombiana, esta será la cuarta vez que le pone voz a un himno mundialista: participó en Alemania 2006 con una versión especial de “Hips Don’t Lie/Bamboo”, en Sudáfrica 2010 con “Waka Waka (This Time for Africa)" y en Brasil 2014 con "La La La (Brazil 2014)".