Fixture del Mundial 2026: fechas, horarios y estadios de todos los partidos de la fase de grupos

El Mundial 2026 se pone en marcha este jueves 11 de junio de 2026 con el encuentro entre uno de los tres anfitriones del torneo, México, y Sudáfrica, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, correspondiente al Grupo A del torneo, a las 16:00 horas.

La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá no es solo la primera organizada por tres naciones, sino que también quedará para la historia por ser pionera en realizarse con 48 selecciones participantes.

A lo largo del torneo, El País ofrece a todos los usuarios los resultados de los partidos del Mundial y posiciones en vivo para que se mantengan enterados minuto a minuto.

Primera fecha del Mundial 2026

En la primera fecha del Mundial, la actividad comenzará con el choque entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca. También este jueves 11 de junio, se medirán Corea del Sur y República Checa en Guadalajara, México, cerrando la actividad de la primera jornada del Grupo A.

Este viernes 12 de junio juegan Canadá y Bosnia y Herzegovina por el Grupo B y Estados Unidos enfrentará a Paraguay por el Grupo D.

El sábado 13 de junio debutará Qatar frente a Suiza por el Grupo B. Posteriormente, Brasil y Marruecos jugarán por el Grupo C, al igual que Haití contra Escocia.

El domingo 14 de junio habrá cinco partidos:



Australia vs. Turquía (Grupo D)

Alemania vs. Curazao (Grupo E)

Países Bajos vs. Japón (Grupo F)

Costa de Marfil vs. Ecuador (Grupo E)

Suecia vs. Túnez (Grupo F)

Partidos del lunes 15 de junio:

España vs. Cabo Verde (Grupo H)

Bélgica vs. Egipto (Grupo G)

Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H)

Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G)

"Trionda", la pelota que se usará en el Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos. Foto: AFP.

Partidos del martes 16 de junio:



Francia vs. Senegal (Grupo I)

Irak vs. Noruega (Grupo I)

Argentina vs. Argelia (Grupo J)

Miércoles 17 de junio:

