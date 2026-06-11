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El País Ovación Mundial

Fixture del Mundial 2026: fechas, horarios y estadios de todos los partidos de la fase de grupos

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá comienza este 11 de junio de 2026. Acá podés seguir todos los resultados de los partidos del Mundial y las posiciones de cada grupo en vivo.

El País
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11/06/2026, 12:11
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Posiciones y fecha 1 del Grupo A del Mundial 2026.
Posiciones y fecha 1 del Grupo A del Mundial 2026.
Foto: El País.

El Mundial 2026 se pone en marcha este jueves 11 de junio de 2026 con el encuentro entre uno de los tres anfitriones del torneo, México, y Sudáfrica, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, correspondiente al Grupo A del torneo, a las 16:00 horas.

La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá no es solo la primera organizada por tres naciones, sino que también quedará para la historia por ser pionera en realizarse con 48 selecciones participantes.

A lo largo del torneo, El País ofrece a todos los usuarios los resultados de los partidos del Mundial y posiciones en vivo para que se mantengan enterados minuto a minuto.

Primera fecha del Mundial 2026

En la primera fecha del Mundial, la actividad comenzará con el choque entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca. También este jueves 11 de junio, se medirán Corea del Sur y República Checa en Guadalajara, México, cerrando la actividad de la primera jornada del Grupo A.

Este viernes 12 de junio juegan Canadá y Bosnia y Herzegovina por el Grupo B y Estados Unidos enfrentará a Paraguay por el Grupo D.

El sábado 13 de junio debutará Qatar frente a Suiza por el Grupo B. Posteriormente, Brasil y Marruecos jugarán por el Grupo C, al igual que Haití contra Escocia.

El domingo 14 de junio habrá cinco partidos:

  • Australia vs. Turquía (Grupo D)
  • Alemania vs. Curazao (Grupo E)
  • Países Bajos vs. Japón (Grupo F)
  • Costa de Marfil vs. Ecuador (Grupo E)
  • Suecia vs. Túnez (Grupo F)

Partidos del lunes 15 de junio:

  • España vs. Cabo Verde (Grupo H)
  • Bélgica vs. Egipto (Grupo G)
  • Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H)
  • Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G)
"Trionda", la pelota que se usará en el Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos.
"Trionda", la pelota que se usará en el Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos.
Foto: AFP.

Partidos del martes 16 de junio:

  • Francia vs. Senegal (Grupo I)
  • Irak vs. Noruega (Grupo I)
  • Argentina vs. Argelia (Grupo J)

Miércoles 17 de junio:

  • Austria vs. Jordania (Grupo J)
  • Portugal vs. RD Congo (Grupo K)
  • Inglaterra vs. Croacia (Grupo L)
  • Ghana vs. Panamá (Grupo L)
  • Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K)
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