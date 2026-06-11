Los debutantes más destacados del Mundial 2026: las cifras de Haaland y los tres que hacen favorita a Francia

Cuatro selecciones harán su debut en el Mundial 2026 (Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán) y entre los 1.248 futbolistas que participarán de la Copa del Mundo, hay 891 que van a lucir un parche especial de la FIFA en sus camisetas porque estarán jugando su primera Copa del Mundo. Mientras Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa van por su sexto Mundial, otros se estrenarán en la competencia cumpliendo el máximo anhelo de todo jugador de fútbol. El más destacado, a sus 25 años y con cifras que rompen los ojos, es Erling Haaland.

Hay siete futbolistas que habrán cumplido 40 años cuando inicie el Mundial y Fernando Muslera los va festejar al día siguiente del debut de Uruguay. El más veterano será Craig Gordon, arquero de Escocia, que con 43 años le lleva 25 a Gilberto Mora, que es una de las figuras de México a sus 17 años y está dentro de los debutantes más destacados. En esa lista hay quienes prácticamente son adolescentes y otros que debieron esperar para esta chance.

Si a Messi el fútbol le debía ganar un Mundial, con Erling Haaland estaba en deuda de que participara de uno. Con 29 goles en 27 partidos en RB Salzburg, 86 en 89 cuando despegó en el Borussia Dortmund y 162 en los 198 partidos que lleva con el Manchester City, el noruego, para muchos el mejor delantero del mundo, merecía decir presente. Y lo hizo gracias a una notable campaña de su selección. Los Vikingos de Noruega terminaron con puntaje perfecto en los ocho partidos del grupo que compartieron con Italia, Israel, Estonia y Moldavia. Haaland fue el goleador de las Eliminatorias UEFA con 16 goles y sus estadísticas con la selección son como en su clubes: 55 goles en 50 partidos para el espigado delantero de 1,95 y 25 años. ¿Cómo no iba a jugar un Mundial?.

Otro que tuvo que esperar viene de Sudamérica. A sus 29 años, Luis Díaz jugará su primer Mundial con Colombia. Brilló en Liverpool, lo hace en Bayern Munich y terminó a un gol de Messi en las Eliminatorias Sudamericanas; con siete tantos.

Hablemos de candidatos. Francia ganó en Rusia 2018, fue finalista del último Mundial y es uno de los favoritos en Canadá, México y Estados Unidos 2026. Sin un buen recambio generacional, eso sería imposible. Al menos tres de los debutantes más destacados son de los galos. Michael Olise, el MVP en la eliminación del Bayern al Real Madrid y figura del equipo, llega en el mejor momento de su carrera con 24 años. Desiré Doue (21), también extremo, y Warren Zaire-Emery (20), volante, ambos figuras y bi-campeones de la Champions League con el PSG, también buscarán el título con Les Bleus.

Michael Olise, de la selección de Francia, durante un amistoso ante Irlanda del Norte previo al Mundial 2026. Foto: AFP

Alemania siempre es candidata y Florian Wirtz jugará su primera Copa del Mundo. Tal como Lamine Yamal y Pau Cubarsí, que debutaron prácticamente juntos en Barcelona y en la selección de España. A nivel sudamericano también están Endrick en Brasil, Nico Paz de Argentina y Kendry Páez en Ecuador. Y si hubiera que elegir entre los debutantes de Uruguay: se destacan Maxi Araújo y Rodrigo Zalazar.

Un plantel: 23 jugadores destacados que debutarán jugarán su primer Mundial en 2026

Erling Haaland (25 años, Noruega): 299 goles en 385 partidos a nivel clubes y para muchos, el mejor delantero en actividad. Muchas veces su selección no acompañaba su nivel y fue el gran ausente en el último Mundial. Con Noruega tiene más goles que partidos: 55 tantos en 50 PJ.

Antonio Nusa (21 años, Noruega). Extremo del RB Leipzig. Lleva 8 goles en 24 PJ con la selección.

Lamine Yamal (18 años, España). Extremo del Barça. Candidato al Balón de Oro.

Pau Cubarsí (19 años, España). Central que debutó con 16 años en Barcelona.

Luis Díaz (29 años, Colombia). Extremo, brilló en el Liverpool. Actual Bayern Munich.

Luis Díaz, de Colombia, lleva la pelota durante un amistoso ante Jordania previo al Mundial 2026. Foto: AFP

Michael Olise (24 años, Francia). Extremo por derecha y figura del Bayern Munich.

Desiré Doué (21 años, Francia). Extremo bi-campeón de Champions con PSG.

Warren Zaire-Emery (20 años, Francia). Volante, también figura del Paris Saint Germain.

Florian Wirtz (23 años, Alemania). Volante del Liverpool, que pagó 125M€ por él.

Arda Güler (21 años, Turquía). Volante ofensivo, afianzado en Real Madrid.

Arda Güler recibe una infracción en el partido amistoso entre Turquía y Venezuela previo al Mundial 2026. Foto: EFE

Kendry Páez (19, Ecuador). Debutó con 15 años. Volante o extremo de River.

Nico Paz (21 años, Argentina). Volante ofensivo del Como, Real Madrid puede recomprarlo.

Joao Neves (23 años, Portugal). Volante. Una Nations League y dos UCL con PSG.

Gilberto Mora (17 años, México). Volante ofensivo de Xolos de Tijuana. Debutó con 15 años.

Endrick (19 años, Brasil). Extremo o delantero. En Lyon, cedido del Real Madrid.

Yan Diomandé (19 años, Costa de Marfíl). Extremo del RB Leipzig, tasado en 90 millones €.

Yan Diomande (26) festeha un gol de Costa de Marfíl en la Copa Africa junto a Ibrahim Sangare (arriba). Foto: AFP

Malik Tillman (24 años, Estados Unidos). Volante ofensivo en Leverkusen. Ganó una Champions con el Munich

Myles Lewis-Skelly (19 años, Inglaterra ). Lateral izquierdo o volante del Arsenal. 6PJ en la selección.

Nico O’Reilly (21 años, Inglaterra). Lateral izquierdo o volante del City. 5 PJ en la selección.

Ryunosuke Sato (19 años, Japón). Volante por izquierda del Tokyo FC.

Jorrel Hato (20 años, Países Bajos) Lateral izquierdo o volante del Chelsea y podría jugar ante la lesión de Timber.

Maxi Araújo (26 años Uruguay). Juega en toda la banda izquierda del Sporting de Portugal.

Rodrigo Zalazar (26 años, Uruguay). Volante ofensivo. 23 goles y 8 asistencias en 47PJ el SC Braga.