“Histórica bienvenida”: así recibieron a la selección de Uruguay las autoridades de Quintana Roo por el Mundial

La selección de Uruguay arribó este miércoles a eso de la hora 9:00 uruguaya a Cancún. Y una hora más tarde, se hizo presente en el hotel Fairmont Mayakoba, donde hará base de cara a su participación en la Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Allí, el equipo de Marcelo Bielsa tuvo un especial recibimiento.

Estaban las autoridades de Quintana Roo —estado donde se va a quedar Uruguay de cara al Mundial 2026 y que es uno de los treinta y uno que, junto con la Ciudad de México, conforman México— para recibir a la delegación Celeste.

Una de las que tomó la palabra fue la gobernadora de Quintana Roo, María Lezama, que acudió a la concentración uruguaya. “¡Histórica bienvenida en Quintana Roo a la @AUFOficial!”, inició su mensaje en redes sociales.

“Recibimos, junto con el embajador de México en Uruguay, a los jugadores, directivos y cuerpo técnico de la selección uruguaya, quienes han elegido al #CaribeMexicano como su base de concentración rumbo al Mundial 2026”, añadió.

“Tenemos el honor de contar con algunas de las máximas figuras del futbol mundial, entre ellas los capitanes del Real Madrid (Federico Valverde) y del Barcelona (Ronald Araujo), además de grandes referentes de la selección uruguaya”, continuó.

“¡Gracias por elegir a la #CapitalMundialDeLasVacaciones como su casa rumbo a la máxima fiesta del futbol”, concluyó.

🩵⚽️ ¡Histórica bienvenida en #QuintanaRoo a la @AUFOficial!



Recibimos, junto con el embajador de México en Uruguay, a los jugadores, directivos y cuerpo técnico de la selección uruguaya, quienes han elegido al #CaribeMexicano como su base de concentración rumbo al Mundial 2026.… pic.twitter.com/j0719ZLyZJ — Mara Lezama (@MaraLezama) June 10, 2026

El momento de la llegada de Uruguay a Playa del Carmen

Sergio Rochet en el arribo de la selección uruguaya al Fairmont Mayakoba. Foto: Mateo Vázquez.

Uruguay se hizo presente en el hotel Fairmont Mayakoba este miércoles. Pese a que debuta ante Arabia en Estados Unidos, la Celeste se hospedará en este complejo que, en condiciones normales, está a 30 minutos del aeropuerto, donde los esperó un cartel de recibimiento con la siguiente leyenda: "Uruguay, tierra de campeones".

La delegación descendió desde un bus verde: primero bajaron los colaboradores del cuerpo técnico, luego fue el turno de Marcelo Bielsa y el primer jugador en poner un pie en el complejo fue Federico Viñas.

El cartel de "Uruguay, tierra de campeones" que recibió a la selección en el all inclusive Fairmont Mayakoba. Foto: Juan Pablo Romero.

Al momento del arribo, la selección se dio un baño cultural mexicano y presenció una ceremonia copal, ritual de recibimiento para atraer buenas energías y purificar. "Sean bienvenidos damas y caballeros, vamos a hacer una pequeña apertura intencionado este momento donde conectaremos con lo que nuestros ancestros nos permiten, que es el regalo sagrado de los árboles y de nuestra madre tierra", comenzó la exposición de la maestra de ceremonia.

Andrea Chiri, gerenta de relaciones públicas del hotel, habló con Ovación sobre el hospedaje y se refirió a la dieta que tendrá la selección. "Ojalá que cuando ganen les toque parrilla, pero es una dieta más estricta", dijo. Y añadió que las delegaciones que se han hospedado en el Fairmont Mayakoba han "amado el lugar".