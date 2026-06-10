El motivo por el que FIFA forzó una nueva camiseta de Haití a pocas horas de su debut en el Mundial 2026

La empresa colombiana Saeta informó este miércoles que ha decidido variar el diseño de la camiseta que utilizará Haití en el Mundial 2026, luego de que la FIFA objetara "ciertos elementos visuales" en la indumentaria del conjunto caribeño.

El fabricante de la indumentaria emitió un comunicado en sus redes, en el que precisó que la FIFA consideró que esos elementos podían ser interpretados de manera diferente bajo su reglamento de equipamiento, por lo que solicitó modificaciones al diseño.

"Aunque esta interpretación difirió de nuestra intención, Saeta respetó el proceso e implementó los requisitos finales comunicados por la FIFA", afirmó la firma.

El diseño original de la camiseta de la selección haitiana guarda relación con la Batalla de Vertières de 1803, considerada decisiva por Haití para lograr su independencia de Francia, el 1 de enero de 1804.

"El diseño final presentado por Saeta tenía la intención de ser un tributo a los hombres y mujeres que contribuyen cada día al futuro de Haití y no tenía la intención de ser una declaración política", aseguró Saeta.

La marca colombiana dijo que, trabajando en estrecha colaboración con la Federación Haitiana de Fútbol, su objetivo fue crear una camiseta que celebrara el "orgullo, la resiliencia y el espíritu del pueblo haitiano".

Haití debuta en Mundial ante Escocia el sábado 13 de junio. El partido se celebrará en la ciudad de Boston, Estados Unidos, marcando el regreso de la selección haitiana a un Mundial tras 52 años de ausencia.

"Seguimos orgullosos de haber contribuido, junto a la Federación Haitiana de Fútbol, a este momento histórico para el fútbol haitiano y deseamos al equipo todo el éxito en la Copa Mundial de la FIFA", dijo Saeta.

En la página web de la empresa, por otra parte, se informa que la "mayoría" de los modelos de las camisetas oficiales de la selección haitiana de fútbol están agotados.

Haití, sumido en una grave crisis de inseguridad a causa del accionar de bandas armadas, sigue con atención a su selección nacional, a pesar de las dificultades del día a día en la nación más deprimida del continente.

Con información de EFE.