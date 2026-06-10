México vs. Sudáfrica por el Grupo A del Mundial 2026: fecha, dónde ver e historial entre las selecciones

México y Sudáfrica jugarán el jueves 11 de junio de 2026 por el Grupo A del Mundial 2026 en el Estadio Banorte (Estadio Azteca), ubicado en Ciudad de México, México.

El cruce marcará el inicio de una zona exigente y tendrá un peso especial para el combinado local, que buscará arrancar con autoridad ante su público. El conjunto africano, en tanto, intentará sumar desde la primera presentación para acomodarse temprano en el grupo.

La condición de anfitrión le dará a México un marco particular en un escenario cargado de historia, mientras que Sudáfrica afrontará el partido como una oportunidad para competir de entrada y evitar quedar condicionado en la carrera por la clasificación.

Dónde ver el partido entre México y Sudáfrica

Para quienes busquen dónde ver el partido entre México y Sudáfrica desde Uruguay, la transmisión estará disponible por DSports, en televisión por cable, y también por DGO, vía streaming.

Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos del torneo, por lo que será otra alternativa para seguir el encuentro y el resto de la competencia desde dispositivos conectados.

Historial y datos de México vs. Sudáfrica

En el historial de enfrentamientos entre ambas selecciones figuran cuatro partidos disputados: México ganó dos, Sudáfrica se impuso en uno y empataron el restante. En goles acumulados, el Tri también aparece arriba, con 10 tantos contra cinco de Bafana Bafana.

Gilberto Mora, de la selección de México, es el jugador más joven del Mundial 2026. Foto: AFP

La selección mexicana es una de las representantes más tradicionales del continente americano y compite bajo la órbita de la Concacaf. Su presencia en grandes torneos y el respaldo de una afición numerosa le dan un lugar relevante en el contexto internacional.

Sudáfrica forma parte de la Confederación Africana de Fútbol. En su recorrido mundialista sobresale la organización de la Copa del Mundo de 2010, cuando se convirtió en el primer país africano en recibir el torneo.

El antecedente estadístico favorece a México, pero el presente del torneo pondrá todo en juego desde el primer partido. Para el local, el objetivo será transformar el contexto favorable en puntos; para Sudáfrica, competir en el debut puede ser clave para sostener sus aspiraciones en el grupo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.