Por dónde ver los partidos del Mundial 2026: en qué canales y plataformas los vas a poder encontrar

El Mundial es el evento más grande en el ámbito del fútbol del año y al ocurrir cada cuatro, genera mucha expectativa en los hinchas. Por eso perderse los partidos no es una opción y de cara a una nueva Copa del Mundo, son varias las opciones que existen para seguirlo.

En diciembre de 2025, Canal 5 anunció de forma oficial que transmitirá partidos del Mundial a través de televisión abierta, aunque en este caso serán 32 de los 104 que se jugarán. Entre ellos se encontrarán el juego inaugural, las dos semifinales, la final y los partidos que juegue la selección uruguaya en la Copa del Mundo. Aquellos cables que cuenten con la señal de Canal 5 también podrán contar con los partidos, mientras que a nivel de streaming será dicha señal con la que contará AntelTV.

En materia de cables, DSports anunció que transmitirá los 104 partidos de la competencia a través de su señal de cable y por DGO, su señal de streaming. En un hecho trascendental para los usuarios de los distintos cables, distintas empresas llegaron a una alianza con la señal que les permite contar con sus canales y por ende con todos los partidos, así como también las competencias que, hasta el momento, emitía en exclusiva DSports.

Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y Flow son las empresas de cable que ya cuentan con las nuevas señales y transmitirán los 104 encuentros, con la particularidad de que lo harán tanto a nivel de televisión, como de streaming en sus respectivas aplicaciones. A los canales, también se sumó Paramount+ que, con el mismo vínculo con DSports, transmitirá los 104 partidos.

En materia de streaming, además de los ya mencionados, hay que remarcar que en las últimas semanas se sumó Disney+ que por primera vez contará con la transmisión de la Copa del Mundo para Sudamérica. En este caso se tratarán de 30 partidos que incluirán 22 de la fase de grupos, dos de la ronda de dieciseisavos de final, dos de los octavos de final, un partido de cuartos de final, las semifinales y la final del certamen. Además, serán transmitidos los partidos de Uruguay.

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, estos son algunos de los medios por los cuales vas a poder mirar el máximo evento del fútbol mundial.