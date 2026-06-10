Lionel Messi y un reencuentro inesperado: quién es el jugador de Islandia que lo saludó y qué le dijo
Un futbolista de la selección europea protagonizó una curiosa escena con Lionel Messi tras el amistoso que Argentina ganó 3-0. El joven atacante le recordó al capitán albiceleste su vínculo con uno de sus excompañeros en el Barcelona.
La victoria de Argentina por 3-0 frente a Islandia en Alabama dejó varias conclusiones positivas para Lionel Scaloni de cara al debut en el Mundial 2026. Sin embargo, una de las imágenes más comentadas de la noche llegó después del pitazo final y tuvo como protagonista a Lionel Messi.
Mientras saludaba a los futbolistas rivales tras el encuentro, el capitán argentino fue intervenido por Andri Guðjohnsen, delantero de la selección islandesa. En un breve intercambio, el atacante le preguntó si lo recordaba. La respuesta inicial de Messi fue de sorpresa, hasta que el europeo le reveló un detalle que cambió por completo la conversación: es hijo de Eiður Guðjohnsen, excompañero del argentino en el Barcelona.
“Me sorprendió. Después me dijo que era el hijo de Guðjohnsen. Le dije que no me acordaba porque era muy chico. Sí recuerdo haberlo visto alguna vez en entrenamientos con el padre”, contó Messi posteriormente ante los medios.
Las cámaras captaron el momento exacto. Tras escuchar la explicación, el argentino sonrió, intercambió algunas palabras y luego regresó para darle un abrazo afectuoso al futbolista islandés, en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.
Andri Guðjohnsen, de 24 años, nació en Londres pero representa a Islandia gracias a la nacionalidad de su familia. Su padre, Eiður Guðjohnsen, fue uno de los delanteros más importantes en la historia del fútbol islandés y compartió vestuario con Messi en el Barcelona entre 2004 y 2008, durante los primeros años del rosarino en el primer equipo culé.
Messi's face when he realized he was talking to Daníel Guðjohnsen, son of his former Barcelona teammate Eiður Guðjohnsen 😂— ESPN FC (@ESPNFC) June 10, 2026
Messi and Eiður played together and won a treble in 2009. Now, Messi is about to play in his sixth World Cup 🤯 pic.twitter.com/9T8NQzkqcn
El joven atacante siguió una carrera ligada al fútbol europeo. Se formó en las divisiones juveniles del Espanyol y posteriormente pasó por la cantera del Real Madrid, donde permaneció hasta 2022. Luego defendió a clubes de Suecia, Dinamarca y Bélgica antes de llegar al Blackburn Rovers de Inglaterra, donde juega actualmente.
Para Guðjohnsen, el partido tuvo un significado especial. Más allá de enfrentar a un gran equipo como lo es Argentina, pudo compartir cancha con uno de los ídolos de su infancia y revivir un vínculo familiar que se remonta a los comienzos de la extraordinaria carrera de Messi.
Argentina, mientras tanto, cerró su preparación con una sólida victoria y ya tiene la mira puesta en su estreno mundialista frente a Argelia, donde buscará iniciar el camino hacia la defensa del título conseguido en Qatar 2022.
La Nación / GDA
-
Se viene el Mundial 2026: simulá cada partido en cada fase y pronosticá quien es el próximo campeón mundial
Playa del Carmen recibe a la selección uruguaya con poco clima mundialista: así es el lugar que eligió Bielsa como sede
Marcelo Bielsa rompió su tradición con la prensa: qué dijo sobre el 11 del debut de Uruguay en el Mundial 2026
IMM dedicará dos pantallas gigantes para ver los partidos de Uruguay durante el Mundial 2026: dónde estarán
¿Encontraste un error?