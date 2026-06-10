Lionel Messi y un reencuentro inesperado: quién es el jugador de Islandia que lo saludó y qué le dijo

La victoria de Argentina por 3-0 frente a Islandia en Alabama dejó varias conclusiones positivas para Lionel Scaloni de cara al debut en el Mundial 2026. Sin embargo, una de las imágenes más comentadas de la noche llegó después del pitazo final y tuvo como protagonista a Lionel Messi.

Mientras saludaba a los futbolistas rivales tras el encuentro, el capitán argentino fue intervenido por Andri Guðjohnsen, delantero de la selección islandesa. En un breve intercambio, el atacante le preguntó si lo recordaba. La respuesta inicial de Messi fue de sorpresa, hasta que el europeo le reveló un detalle que cambió por completo la conversación: es hijo de Eiður Guðjohnsen, excompañero del argentino en el Barcelona.

“Me sorprendió. Después me dijo que era el hijo de Guðjohnsen. Le dije que no me acordaba porque era muy chico. Sí recuerdo haberlo visto alguna vez en entrenamientos con el padre”, contó Messi posteriormente ante los medios.

Las cámaras captaron el momento exacto. Tras escuchar la explicación, el argentino sonrió, intercambió algunas palabras y luego regresó para darle un abrazo afectuoso al futbolista islandés, en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Andri Guðjohnsen, de 24 años, nació en Londres pero representa a Islandia gracias a la nacionalidad de su familia. Su padre, Eiður Guðjohnsen, fue uno de los delanteros más importantes en la historia del fútbol islandés y compartió vestuario con Messi en el Barcelona entre 2004 y 2008, durante los primeros años del rosarino en el primer equipo culé.

Messi's face when he realized he was talking to Daníel Guðjohnsen, son of his former Barcelona teammate Eiður Guðjohnsen 😂



Messi and Eiður played together and won a treble in 2009. Now, Messi is about to play in his sixth World Cup 🤯 pic.twitter.com/9T8NQzkqcn — ESPN FC (@ESPNFC) June 10, 2026

El joven atacante siguió una carrera ligada al fútbol europeo. Se formó en las divisiones juveniles del Espanyol y posteriormente pasó por la cantera del Real Madrid, donde permaneció hasta 2022. Luego defendió a clubes de Suecia, Dinamarca y Bélgica antes de llegar al Blackburn Rovers de Inglaterra, donde juega actualmente.

Para Guðjohnsen, el partido tuvo un significado especial. Más allá de enfrentar a un gran equipo como lo es Argentina, pudo compartir cancha con uno de los ídolos de su infancia y revivir un vínculo familiar que se remonta a los comienzos de la extraordinaria carrera de Messi.

Argentina, mientras tanto, cerró su preparación con una sólida victoria y ya tiene la mira puesta en su estreno mundialista frente a Argelia, donde buscará iniciar el camino hacia la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

La Nación / GDA