Marcelo Bielsa rompió su tradición con la prensa: qué dijo sobre el 11 del debut de Uruguay en el Mundial 2026

Marcelo Bielsa arribó este miércoles por la mañana a Cancún junto a toda la delegación de la selección uruguaya, que posteriormente se trasladó en ómnibus hacia Playa del Carmen, donde establecerá su estadía durante el Mundial 2026.

La llegada de la Celeste dejó una imagen poco habitual: el entrenador argentino accedió a responder preguntas de una periodista apenas descendió del avión. Un hecho llamativo tratándose de Bielsa, quien desde hace años evita las entrevistas individuales y utiliza las conferencias de prensa como único canal de comunicación con los medios.

La periodista Soledad Sejas, de DSports, interceptó al seleccionador en el aeropuerto de Cancún y consiguió un breve intercambio que duró menos de un minuto, pero que bastó para romper una tradición histórica del técnico rosarino.

Consultado sobre sus sensaciones de cara al Mundial, Bielsa fue directo: “Con mucha ilusión”.

También se refirió a la preparación realizada durante las últimas semanas y a la situación física de algunos futbolistas que llegaban con molestias. “Sin inconvenientes”, respondió cuando le preguntaron cómo había trabajado el plantel en los días previos al viaje.

Uno de los temas inevitables fue la situación de Ronald Araujo, quien recientemente realizó un viaje relámpago a Madrid para continuar con su recuperación. Sobre el estado del defensor del Barcelona, Bielsa señaló que se encuentra “normal” y, ante la consulta sobre si el tratamiento realizado en España había dado resultados, prefirió mantener la cautela: “Veremos con el tiempo”.

El entrenador también fue consultado acerca de la preparación para el estreno mundialista frente a Arabia Saudita. “Tuvimos tiempo suficiente para preparar el partido”, aseguró.

HABLÓ BIELSA 🇺🇾



El DT de Uruguay charló con @solesejas y respondió algunas de las dudas más importantes de la Selección Uruguaya de cara al #MundialEnDSPORTS.#DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/khoz7x1AdX — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) June 10, 2026

Respecto al equipo que pondrá en cancha en el debut, dejó abierta la incógnita. “Lo voy a definir en estos días”, respondió cuando le preguntaron si ya tenía decidido el once titular.

La presencia de Bielsa en el aeropuerto también volvió a poner sobre la mesa una situación que había llamado la atención horas antes en Montevideo. Durante la despedida de la selección uruguaya antes de partir hacia el Mundial, el entrenador no estuvo junto a la delegación en el contacto con los hinchas que se acercaron al Aeropuerto de Carrasco.

Horas después se supo que el técnico había llegado en un vehículo particular e ingresado por un acceso diferente, evitando el contacto con el público. Sin embargo, al pisar tierras mexicanas, protagonizó una escena poco frecuente: habló con la prensa de manera espontánea y dejó sus primeras sensaciones ya instalado en suelo mundialista.