La fiesta sorpresa que la novia mexicana de Sebastián Cáceres le organizó antes de su primer Mundial

Este martes a la noche, la Selección Uruguaya de Fútbol partió rumbo a México para comenzar los preparativos en la próxima Copa del Mundo que se realiza por primera vez en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

Antes del despegue, los elegidos por Marcelo Bielsa saludaron a los fanáticos que los esperaron en el Aeropuerto de Montevideo. La nómina cuenta con muchas caras conocidas, aunque para algunos es su primer mundial.

Entre esos jugadores que disputarán su primera Copa del Mundo se encuentra Sebastián Cáceres, quien tuvo una despedida sorpresa en Montevideo antes de encontrarse con sus compañeros de la Selección. La organizadora fue su novia, la influencer mexicana Alinita, quien publicó fotos y videos del encuentro que tuvo comida saludable, globos y gigantografías del también jugador del Club América de México.

Alanita y Sebastián Cáceres en la despedida al futbolista uruguayo. Foto: Instagram @alanafloresf

Junto a un carrete de fotos y algunos videos, la joven escribió a sus más de cuatro millones de seguidores: "Estamos a pocos días de que el mundo entero pueda ver tu talento y todo lo que te haz esforzado y trabajado durante toda tu vida, llegó uno de los momentos más importantes de tu carrera si no es que el más. Disfrútalo y vívelo al máximo fofi, muchísimas felicidades por tu primer mundial".

Además, la influencer publicó un video en Youtube donde muestra la organización de la fiesta para su novio. Allí, la creadora de contenido relató los desafíos logísticos de la planificación, incluyendo trámites y la coordinación para que asistan sus amigos cercanos.

Para su círculo cercano, esta primera convocatoria de Cáceres al Mundial representó la culminación de un sueño de toda la vida, fruto de años de sacrificio personal y familiar. Para sus amigos, es "el sueño máximo de cualquier futbolista", mientras que su novia, quien se emocionó en el video, comentó que el futbolista es el ejemplo perfecto de disciplina, constancia, trabajo y esfuerzo.