Mundial 2026: Argentina cerró su preparación con triunfo ante Islandia y Messi rompió otro récord histórico

La selección argentina completó este martes su puesta a punto para el Mundial 2026 con una sólida victoria por 3 a 0 frente a Islandia en el estadio Jordan-Hare de Auburn, Alabama, ante una multitud que superó los 88.000 espectadores.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontó el compromiso con una formación alternativa y encontró rápidamente la ventaja gracias a Valentín Barco, que abrió el marcador a los ocho minutos de juego. Con la ventaja mínima, el campeón del mundo administró el trámite y reservó varias de sus principales figuras para el complemento.

Todas las miradas estaban puestas en Lionel Messi. El capitán argentino, que venía recuperándose de una molestia muscular sufrida semanas atrás en Inter Miami, comenzó el encuentro en el banco de suplentes y saltó al campo a los 70 minutos. Apenas dos minutos después transformó en gol un penal generado tras una acción que él mismo inició, llevando tranquilidad sobre su estado físico a pocos días del inicio de la Copa del Mundo.

Además del tanto, Messi volvió a escribir una página en la historia del seleccionado argentino. Con 38 años y 11 meses se transformó en el futbolista más veterano en convertir un gol con la camiseta albiceleste, superando una marca que pertenecía a Ángel Labruna desde 1957. El capitán llegó así a 117 goles internacionales y continúa ampliando un legado único con su selección.

Argentina vs Islandia - Amistoso Internacional Foto: AFP

La presencia del rosarino revolucionó el estadio de Alabama. Los aficionados corearon su nombre desde el banco de suplentes y celebraron su ingreso como si se tratara de una final. Su influencia volvió a quedar demostrada en el tercer gol, cuando participó en la jugada que terminó con la definición de Thiago Almada para sellar el 3 a 0 definitivo.

Otro de los hechos destacados de la jornada fue la inclusión de Agustín Giay, quien había quedado fuera de la lista mundialista y terminó siendo convocado tras la lesión de Leonardo Balerdi. El lateral fue titular en una alineación que mezcló experiencia y juventud, mientras Scaloni aprovechó para observar variantes de cara al debut mundialista.

EL EFECTO MESSI DE INMEDIATO



En la primera pelota que tocó, la Pulga le metió un pase extraordinario a Lautaro Martínez y a este le cometieron penal.



En su segunda intervención, cambió el penal por gol y puso el 2-0 para Argentina contra Islandia. pic.twitter.com/IV0FyRqwje — DSPORTS (@DSports) June 10, 2026

Con la victoria sobre Islandia, Argentina cerró invicta su serie de amistosos previos y llegará con buenas sensaciones al inicio de la defensa del título conseguido en Qatar 2022. El estreno mundialista será frente a Argelia, en un grupo que también integran Austria y Jordania.