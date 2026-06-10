“Si el país está unido, tenemos que dar la vida”, dijo Maxi Araújo y anunció: “Voy a hacer un grandísimo Mundial”

Se terminó la espera. Este martes por la noche la selección uruguaya partió desde el aeropuerto de Carrasco rumbo a su concentración en Playa del Carmen para dedicarse al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. Apenas llegaron los futbolistas se encontraron con un gran marco de público que los sorprendió con cánticos, banderas, tambores y hasta fuegos artificiales. Maximiliano Araújo fue uno de los jugadores que se acercó compartir sus sensaciones.

“Una locura, es una felicidad tremenda porque la gente está muy ilusionada con nosotros y eso es muy importante. Sabemos que cuando el país está unido, nosotros ahí adentro tenemos que dar la vida. Así nos preparamos y así lo vamos a hacer”, manifestó el futbolista del Sporting de Portugal, que está ante un momento muy especial de su vida y de su carrera profesional. “Para mí es la primera vez, es algo muy lindo. Sabíamos que la gente iba a estar acá, son muy importantes para nosotros y es una felicidad tremenda porque vinieron muchos y es mucho cariño para nosotros”, aseguró.

Araújo es de los jugadores con más minutos en el ciclo de Marcelo Bielsa jugando como extremo por izquierda aunque en su equipo ha cumplido funciones incluso como volante o lateral. La Celeste tiene un polifuncional que confía en sus compañeros. “Mirando a mis compañeros veo juego en los ojos de ellos, cada uno está preparado, ilusionado y lo vamos a hacer por todos, ya queremos que llegue el partido”, dijo en relación al debut ante Arabia Saudita del próximo 15 de junio a las 19:00, en Miami.

Desde que le dieron su oportunidad, Araújo fue de las mejores apariciones de este ciclo mundialista en la selección uruguaya y, pese a que confesó haber tenido altibajos, tiene una gran confianza para lo que está por venir. “Llego en mi mejor momento. Sé que arranqué bien en la selección, después tuve muchos altibajos, pero ahora estoy en el mejor momento de mi carrera, me siento preparado y sé que voy a hacer un grandísimo Mundial”, manifestó.

Jugar un Mundial es el sueño de cualquier futbolista, pero lleva consigo una gran responsabilidad. “Nosotros sabemos que siempre representar a Uruguay es una responsabilidad muy grande, pero linda. Lo hemos hablado como grupo y nos sentimos preparados”, aseguró. Maximiliano Araújo lleva disputados 28 partidos con la selección uruguaya habiendo convertido tres goles y brindado nueve asistencias.