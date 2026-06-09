Ignacio Alonso sobre la lesión de Ronald Araujo: "La recuperación es factible, por algo va al Mundial 2026"

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), habló este martes acerca de la lesión de Ronald Araujo y se mostró optimista respecto de su recuperación. La selección de Uruguay debuta en el Mundial 2026 el próximo lunes 15 de junio ante Arabia Saudita desde las 19:00 horas.

"Lo que sucedió todo el mundo lo ha visto, Ronald viajó a España a tratarse de una lesión muscular que generó preocupación a tal punto que se decidió acceder a que el jugador (viaje), y naturalmente en comunicación con todas las partes que están involucradas en eso. Cuando se toma una decisión de esta naturaleza nadie queda afuera de la comunicación ni de la toma de la decisión y coordinación", inició en diálogo con #Minuto1 (Carve Deportiva).

Y añadió: "Se tomó la decisión entendiendo que es lo mejor y además en el entendido que tiene el cuerpo técnico de querer contar con el jugador y el convencimiento del futbolista de estar en la Copa del Mundo, y eso hay que destacarlo".

En este sentido profundizó: "Porque acá tenemos un jugador como Ronald que ha sufrido mucho no estar en la Copa del Mundo anterior por una situación similar en cuanto a una dolencia física y tiene un compromiso tal que es capaz de hacer lo que sea con tal de estar con su concurso en el Mundial para Uruguay apoyando a sus compañeros adentro de la cancha y dando lo máximo para poder tener la mejor actuación sabiendo la importancia que tiene en el plantel y en el equipo".

Ronald Araujo durante el entrenamiento de Uruguay en el Complejo Celeste. Foto: @Uruguay.

Si bien prefirió no dar plazos de recuperación, se mostró confiado con que pueda jugar en la Copa del Mundo: "Estamos todos súper agradecidos con Ronald por el compromiso y comprometidos para que él tenga la mejor recuperación, que por otra parte es factible, porque por algo va. Si la ida de Ronald no involucrara una perspectiva de recuperación real, naturalmente sería un peso y no se daría, esto es todo lo contrario, hay una perspectiva de recuperación real".

"No vamos a dar ningún tiempo o ningún parámetro porque sería ir hasta contra la propia ciencia, lo importante es cómo ayuda y que Uruguay va a contar en México con otros elementos que son incorporados en estas horas para que el jugador tenga una recuperación aún mejor y aún más rápida", acotó.

Existe la posibilidad de que un fisioterapeuta del Barcelona se instale en México para contribuir en la recuperación del futbolista de 27 años.