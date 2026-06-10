Así fue la partida de la selección uruguaya rumbo al Mundial 2026: del coro y tambores a las firmas de Alonso

Ni el frío detuvo a los hinchas. Los cinco grados que marcaban el termómetro —seguramente menos en el Aeropuerto de Carrasco— no fueron impedimento para que los hinchas de la Celeste fueran a despedir al plantel de Uruguay que representará al país en el Mundial 2026 a disputarse en Canadá, México y Estados y que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

A falta de dos horas y media para el arribo previsto de los futbolistas, había una cifra cercana a los 150 hinchas, pero a medida que el reloj fue corriendo el número creció hasta llegar a cerca de los 2.000 que, de una u otra manera, portaron una identificación con la Celeste.

De las camisetas de Federico Valverde y Manuel Ugarte —referentes del plantel actual— a las de Luis Suárez, histórico delantero de la Celeste al que incluso alguno de los presentes pidió para que esté, más allá de que no ingresó en la lista final del entrenador argentino.

Un buen número de público se acerco al aeropuerto de Carrasco para despedir a la selección uruguaya que partió rumbo al Mundial 2026. Foto: Estefanía Leal | El País

Desde bien temprano estaba a la espera un coro integrado por varias agrupaciones que se encargó de amenizar la previa y alentar a los futbolistas cuando estos pisaron el Aeropuerto de Carrasco, engalanado con luces de color celeste para la ocasión.

Lo propio hizo la cuerda de tambores Shangrilonja que asistió a la previa y le aportó color y calor a una jornada que poco a poco iba tomando forma. De los primeros en arribar fueron algunos de los dirigentes del Ejecutivo de la AUF. Una camioneta blanca trasladó a Eduardo Ache, Sergio Pérez Lauro y el presidente, Ignacio Alonso.

⚽️ Clima mundialista



👉Tambores, cánticos, expectativa e ilusión: desde lo más chicos hasta los más grandes. Los hinchas celestes esperan a los jugadores que partirán hoy 23 horas rumbo a Playa del Carmen, ciudad donde Uruguay hará sede.



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Precisamente Alonso se robó los flashes y no solo porque dialogó con la prensa allí presente, entre los que estaba Ovación sino porque además firmó camisetas, pelotas y hasta banderas que los hinchas le hicieron llegar mientras aguardaban a los futbolistas.

"Esto es energía y creo que todos los jugadores toman la energía de la gente. Fueron muy importantes las despedidas al recibir el cariño de la gente. Tenemos buenas devoluciones de lo que está preparando el equipo y vamos con mucha ilusión. Acá hay motivación de la gente demuestra que viene por la selección y es muy positivo para el plantel", afirmó Alonso quien también volvió a hacer referencia a Giorgian de Arrascaeta y Ronald Araujo, dudas desde lo físico: "Están confiados en llegar y con la ilusión de poder ser parte de la Copa del Mundo, entendieron que era pertinente que se recuperen junto al plantel".

👉 Ignacio Alonso: desde la promesa si Uruguay es campeón hasta el estado físico de De Arrascaeta y Araujo.



🗣️ Esto dijo el presidente de la AUF previo a la partida de la delegación celeste.



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El "Volveremos, volveremos" de cada Mundial también dijo presente en una hinchada que cada vez era mayor en número y que a poco de recibir a los futbolistas empezó a hacer la popular "ola". La expectativa creció cuando empezó a correr el rumor de que la Celeste había partido desde el Complejo Celeste para recorrer los poco más de 15 minutos que separan el lugar de concentración con el punto de encuentro con los simpatizantes.

Una señora luce los colores de Uruguay y la selección en la despedida de la Celeste, que partió rumbo al Mundial 2026. Foto: Estefanía Leal | El País

Hasta que llegó el momento en el que los jugadores arribaron. Apenas se vio el ingreso del ómnibus al Aeropuerto de Carrasco, la efervescencia aumentó, los cánticos se oyeron más, las palmas replicaron más fuertes y los tambores se golpeaban con otro ímpetu.

Uno a uno fueron bajando los futbolistas e hicieron un recorrido para saludar a los hinchas que estaban más cerca de las vallas, pero también a aquellos que un poco más atrás hacían un esfuerzo por un choque de manos, una foto o un simple autógrafo. El panorama llevó a que incluso los futbolistas se detuvieran por un momento en grupo para observar lo que se estaba viviendo.

👉 Al grito de "Volveremos, volveremos", la selección es recibida en el Aeropuerto internacional de Carrasco por la hinchada celeste.



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Luego posaron todos juntos para una foto que quedará en la historia, al ser la última previo al viaje rumbo a México donde iniciará el camino de la Celeste previo a moverse hacia Miami para los dos primeros partidos y luego emprender el recorrido hacia Guadalajara para cerrar la fase de grupos.

Entre los que se dirigieron a la prensa estuvo Facundo Pellistri y en diálogo con Ovación afirmó: "Uruguay llega con mucha ilusión y una preparación muy buena, así que ahora solo queda disfrutar y hacer lo mejor posible, que estamos capacitados".