Fue designado el primer árbitro uruguayo en el tercer partido del Mundial 2026 entre Canadá y Bosnia Herzegovina

Uruguay ya tiene a su primer árbitro designado para un partido del Mundial 2026. La FIFA confirmó las autoridades para los encuentros de la primera fecha de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, y habrá presencia celeste desde la cabina del VAR.

Se trata de Antonio García, quien fue nombrado como AVAR para el partido entre Canadá y Bosnia Herzegovina, correspondiente al grupo B. De esta forma, se convirtió en el primer árbitro uruguayo en recibir una designación oficial para un encuentro de la máxima cita del fútbol de selecciones.

García integrará el equipo arbitral encabezado por el argentino Facundo Tello, designado como juez principal del encuentro que se disputará el 12 de junio en Toronto. Los asistentes serán sus compatriotas Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade, mientras que Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR.

El árbitro Antonio García en el Gran Parque Central. Foto: Estefanía Leal

El equipo arbitral se completará con los saudíes Mohammed Al-Hoaish y Khalid Al-Turais como cuarto y quinto árbitro, respectivamente, mientras que Tatiana Guzmán de Nicaragua cumplirá la función de soporte VAR.

La presencia del árbitro uruguayo en la primera tanda de designaciones supone un reconocimiento de la FIFA a su trabajo en el sistema de videoasistencia y abre la participación de la representación celeste en el torneo.

Uruguay contará con cinco árbitros en el Mundial 2026. Gustavo Tejera fue seleccionado como árbitro principal y será el representante uruguayo en cancha, acompañado por los asistentes Nicolás Tarán y Carlos Barreiro. En tanto, Leodan González y Antonio García integrarán el equipo VAR durante la competencia.