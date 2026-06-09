España, rival de Uruguay en el grupo H del Mundial 2026, derrotó sin despeinarse a Perú 3-1 en su último amistoso

La selección de España, rival de Uruguay en el grupo H del Mundial 2026, venció 3-1 a Perú en la noche de este lunes en el estadio Cuauhtémoc de Puebla (México), en el cierre de su preparación para la Copa del Mundo y a una semana de su estreno frente a Cabo Verde en Atlanta.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente golpeó rápido y abrió el marcador a los 2 minutos por intermedio de Mikel Oyarzábal, que sacó un zurdazo desde afuera del área. La Roja amplió diferencias a los 32' gracias a Pedri y se fue al descanso con una cómoda ventaja de 2-0.

En el complemento, el entrenador español movió el banco con cuatro cambios de arranque y luego realizó otras siete variantes. A los 53' llegó el tercer tanto mediante un autogol del arquero Pedro Gallese, mientras que Jairo Vélez descontó a los 66' para el conjunto conducido por el brasileño Mano Menezes, que no logró clasificar al Mundial.

España formó con Unai Simón en el arco; una línea defensiva integrada por Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella; Rodri, Pedri y Fabián Ruiz en la mitad de la cancha; y un tridente ofensivo compuesto por Ferran Torres, Mikel Oyarzábal y Álex Baena. Para el segundo tiempo, Luis de la Fuente renovó por completo el ataque y parte de la estructura del equipo con los ingresos de David Raya, Eric García, Dani Olmo y Yeremy Pino al entretiempo, mientras que más tarde entraron Marc Pubill, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Gavi, Pedro Porro, Alejandro Grimaldo y Borja Iglesias.

Lamine Yamal y Nico Williams no jugaron porque se quedaron en Chattanooga, Estados Unidos, donde la Roja tiene su campamento base, para continuar con la recuperación de sus respectivas lesiones.

Uruguay debutará en la Copa del Mundo el lunes 15 de junio frente a Arabia Saudita desde las 19:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego enfrentará a Cabo Verde el domingo 21 de junio, también en Miami y a la misma hora.

Por último, la Celeste de Marcelo Bielsa cerrará su actividad por la fase de grupos con un partido probablemente decisivo frente a España: el viernes 26 de junio en Guadalajara (México) desde las 21:00 horas.