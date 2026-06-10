“Se te eriza la piel” y “hay que usarlo de energía”: las sensaciones de Canobbio y Pellistri rumbo al Mundial

En un país tan futbolero como Uruguay, que muchas personas se acercaran al aeropuerto y aguataran el frío un martes cerca de la medianoche para despedir a la Celeste, que viajó rumbo al Mundial 2026, no sorprende. Aun así, el cariño de la gente superó las expectativas de los jugadores. Facundo Pellistri y Agustín Canobbio, que disputarán su segunda Copa del Mundo, compartieron sus sensaciones.

“Es divino ir a disputar un Mundial en este ambiente, me siento un privilegiado. Es algo hermoso que toda esta gente venga a saludarnos y hay que usarlo de energía. Es muy lindo ver la ilusión de la gente. Esperábamos algo así porque siempre nos apoyan en todos lados”, manifestó Pellistri y confesó de qué manera llega a la cita mundialista.

“Vine un poco antes, me preparé muy bien como todo el grupo, estoy muy contento y creo que vamos a hacer una buena función. Es hermoso ir a disputar una copa del mundo con toda la gente y con las ilusiones muy altas. En lo personal estoy muy bien, hice una preparación muy buena y tengo muchas ganas de estar ahí”, dijo el futbolista del Panathinaikos de Grecia.

👉 Facundo Pellistri previo al Mundial 2026: "Me siento un privilegiado por poder vivirlo"



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Otro de los jugadores que se acercó a hablar con la prensa fue Canobbio, que dejó de ser convocado luego de la última Copa América, pero regresó al radar de Marcelo Bielsa que lo llevara a una nueva copa mundial. “La vez pasada me tocó viajar directo y esto es maravilloso, se te eriza la piel. Uno espera muchas cosas, pero lo de hoy superó lo que tenía en mente. La gente y mi familia acá viviendo esto es algo que no me voy a olvidar nunca más”, dijo el jugador del Fluminense acerca de la despedida de la gente. “Es un privilegio. Tenemos que tener la cabeza fría a la hora de tener la pelota y el corazón caliente. Como siempre”, agregó, palpitando el Mundial.

“Ansiedad, emociones a flor de piel, es algo único. Apenas bajé del ómnibus me ericé todo, hay que representar a toda esta gente y el plantel lo sabe. Tenemos mucha calidad y hay que aprovecharlo. Sabemos que somos más que 26, los tres millones nos representan y vamos a ir en busca de un sueño. Es algo único, estoy muy agradecido con la vida. Estoy muy emocionado, hay que aprovechar cada momento representando a la selección”, confesó Canobbio.