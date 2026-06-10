La selección llegó a Cancún entre danzas Mayas y un cartel especial: "Uruguay, tierra de campeones"

Enviados especiales - Cancún

Si bien la hora de arribo a Playa del Carmen estaba pactado para las 8:15 de la mañana de Uruguay (6:16 de Cancún), el vuelo chárter de la selección uruguaya rumbo al Mundial 2026 se retrasó a causa de las malas condiciones climáticas. La hora de salida estaba pactada para las 23:00, pero los mundialistas terminaron despegando más de una hora después. La delegación, conformada por unas 90 personas, partió con la cálida despedida de un gran marco de público y mucha emoción este martes, desde el Aeropuerto de Carrasco y dejó en claro que el ambiente mundialista sí existe.

Sobre las 07:00 de Cancún, el Boeing 777 de la empresa Gridiron Air, matriculado N865DA, arribó al aeropuerto local de la base mundialista. Una hora después, la Celeste se hizo presente en el hotel Fairmont Mayakoba.

Pese a que debuta ante Arabia en Estados Unidos, Uruguay se hospedará en este complejo que, en condiciones normales, está a 30 minutos del aeropuerto, donde los esperó un cartel de recibimiento con la siguiente leyenda: "Uruguay, tierra de campeones".

La delegación descendió desde un bus verde: primero bajaron los colaboradores del cuerpo técnico, luego fue el turno de Marcelo Bielsa y el primer jugador en poner un pie en el complejo fue Federico Viñas.

El complejo Fairmont Mayakoba, donde se hospeda Uruguay. Foto: Juan Pablo Romero.

La presencia de uruguayos no falló, ya que el complejo tiene como uno de sus gerentes a un uruguayo, Martín Rodríguez, quien está radicado en México desde 2007. Además, mientras la prensa aguardaba por la llegada del micro, Gonzalo, director general del hotel e hincha de Nacional, acudió al recibimiento con su perro Glenn, vestido con la camiseta de Uruguay.

Al momento del arribo, la selección se dio un baño cultural mexicano, entre bailes Mayas, música y banderas. "Ceremonia de copa", se llamó el recibimiento.

Andrea Chiri, gerenta de relaciones publicas del hotel, habló con Ovación sobre el hospedaje y se refirió a la dieta que tendrá la selección. "Ojalá que cuando ganen les toque parrilla, pero es una dieta más estricta", dijo. Y añadió que las delegaciones que se han hospedado en el Fairmont Mayakoba han "amado el lugar".

Hoy, primer entrenamiento

Este miércoles por la tarde Uruguay tendrá su primer entrenamiento y será abierto a la prensa durante los primeros 15 minutos. Los trabajos de preparación se desarrollarán en el Mayakoba Training Centre Cancún, un espacio orientado al alto rendimiento, con infraestructura adecuada para el entrenamiento diario, la planificación táctica y la recuperación de los futbolistas.

Marcelo Bielsa y el director de selecciones Jorge Giordano eligieron el hotel all inclusive Fairmont Mayakoba por tres motivos fundamentales: 1) Evitar trayectos del hotel al lugar del entrenamiento; 2) La tranquilidad del lugar, alejado del bullicio de la Copa del Mundo; 3) La seguridad alrededor del hospedaje, con muchos efectivos policiales e inaccesible para quien no cuenta con un permiso. Todo eso se cumple a rajatabla en el lugar, en una ciudad que apenas está enterada de que en pocas horas empezará un Mundial en su país y donde la mayoría de las personas consultadas por Ovación ni siquiera sabían cuales eran los rivales de la selección mexicana.

