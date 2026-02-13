Presentamos Alila Mayakoba: un resort de lujo con identidad propia en la Riviera Maya de México

Un resort inmerso en la naturaleza y especialmente diseñado para capturar la esencia de la marca Alila: un espíritu de asombro que se expresa mediante una arquitectura abierta y fluida, tradiciones mayas vivas y un enfoque consciente del bienestar.

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Hyatt Hotels Corporation (NYSE:H) y RLH Properties anunciaron la inauguración de Alila Mayakoba, un resort de lujo arraigado en la naturaleza y el bienestar en la Riviera Maya de México. Este debut en América Latina y el Caribe representa una de las expresiones de resort más logradas y completas de la marca y un gran reconocimiento para Alila a nivel global. Definido por el enfoque de hospitalidad de Alila, inspirado en el entorno y coentrado en el bienestar, Alila Mayakoba reaviva los principios fundamentales de la marca mediante una arquitectura abierta a la naturaleza, tradiciones mayas vivas y una experiencia del huésped cuidadosamente diseñada.









Como una de las propuestas de resort más representativas de la marca, Alila Mayakoba lleva la filosofía de Alila a un entorno costero en plena naturaleza. La propiedad ofrece toda la experiencia integral de la marca en uno de sus desarrollos más amplios hasta la fecha, combinando la serenidad de las playas caribeñas con el ritmo dinámico de la laguna.

"Queremos que los huéspedes se sientan a gusto desde su llegada y que experimenten con plenitud la conexión entre la filosofía de lujo consciente de Alila y la belleza natural y riqueza cultural de la Riviera Maya". dijo Patrick Schori, gerente general de Alila Mayakoba. "Todo el resort está profundamente conectado con su entorno: los paisajes se despliegan entre la arquitectura abierta, los detalles sensoriales son sutiles y acompañan al huésped a lo largo de toda su experiencia. Alila Mayakoba ofrece una experiencia sólida, intuitiva y profundamente reparadora".

Alila Mayakoba es un santuario íntimo que combina la arquitectura sobria con una inmersión cultural arraigada en la región. Está ubicado dentro del enclave Mayakoba, una comunidad de resorts de lujo a lo largo de la costa caribeña. El resort cuenta con 182 habitaciones, suites y villas, con piscinas tranquilas integradas entre los manglares y está situada en una extensión de 60 acres que abarcan playa, laguna y selva. Incluye el Spa Alila en Mayakoba, con tratamientos basados en tradiciones mayas reales, y ofrece seis propuestas gastronómicas únicas, incluido el regreso del querido Casa Amate, el restaurante insignia de alta cocina del destino, reconocido por su interpretación sofisticada de los sabores regionales. El resultado es una experiencia marcada por la calma, la materialidad y una profunda conexión con el entorno.

Diseño: un resort moldeado por la naturaleza

Las habitaciones de Alila Mayakoba —casi el 40 % de ellas son suites, incluida la suite presidencial frente al mar— funcionan como santuarios privados donde se difumina la frontera entre el interior y el exterior. Terrazas, texturas naturales con una paleta inspirada en los manglares, canales y la luz caribeña crean una atmósfera de calma y armonía.

Los interiores, diseñados por Huber Design, emplean materiales autóctonos de la península de Yucatán para anclar a la arquitectura en su entorno natural. Maderas tropicales locales, como tzalam, parota y rosa morada, aportan calidez y profundidad, mientras que la piedra caliza de Mérida tallada a mano y el travertino recuperado consiguen una textura orgánica y una pátina atemporal. Los muebles y elementos decorativos diseñados a medida, en colaboración con artesanos locales, transforman lo funcional en expresiones cuidadosas del lugar.

Moldeado por su entorno, el resort está concebido para favorecer la relajación, el romance y una conexión profunda con el lugar. Entre la laguna y el mar, Alila Mayakoba se despliega a dos ritmos distintos. A lo largo de la laguna, las habitaciones, piscinas, espacios gastronómicos y el Spa Alila invitan a una experiencia más tranquila y contemplativa, ideal para parejas, viajeros individuales y pequeños grupos en busca de calma e inmersión. Más cerca de la playa, sobre un tramo de arena blanca, las habitaciones frente al mar y las áreas exteriores ofrecen un ambiente más relajado y familiar.

Bienestar: una identidad —no un simple servicio— inspirada en tradiciones mayas vivas

En un destino lleno de experiencias inspiradas en la cultura maya, Alila Mayakoba se distingue por su filosofía de bienestar basada en la cultura, desarrollada en estrecha colaboración con terapeutas locales, filósofos y respetados ancianos mayas. Cada propuesta respeta la integridad cultural, la sabiduría ancestral tradicional y se adapta a la experiencia contemporánea del huésped.

Los huéspedes son recibidos en Alila Mayakoba mediante tradiciones ancestrales: una bebida elaborada con agua de coco recién cosechada, miel sagrada de melipona y botánicos regionales, seguido por un ritual de limpieza con arcilla y miel, que honra las prácticas tradicionales de sanación.

En el corazón de la experiencia del resort se encuentran los Alila Moments, rituales inmersivos que invitan a los huéspedes a observar, participar y reflexionar a través de la cosmología maya compartida y la conexión con la península de Yucatán.

Entre las experiencias más destacadas de Alila Moments se incluyen:

Tierra y Arcilla: un ritual de purificación y aceptación personal que utiliza arcilla rica en minerales, miel, sonido y calor natural. Culmina con un baño en el océano para liberar cargas y restaurar el equilibrio.

un ritual de purificación y aceptación personal que utiliza arcilla rica en minerales, miel, sonido y calor natural. Culmina con un baño en el océano para liberar cargas y restaurar el equilibrio. Vientos de Renovación: un significativo recorrido colectivo que comienza con la creación de un mandala, continúa con la visita a un cenote sagrado y privado, y finaliza con un ritual de limpieza y gratitud hacia los cuatro puntos cardinales.

un significativo recorrido colectivo que comienza con la creación de un mandala, continúa con la visita a un cenote sagrado y privado, y finaliza con un ritual de limpieza y gratitud hacia los cuatro puntos cardinales. Bendición del Agua de Ixchel: en una ceremonia que honra el espíritu del agua, un anciano maya guía a los huéspedes para purificar sus intenciones, renovar el corazón y fortalecer los lazos consigo mismos o con sus seres queridos.

Extendiendo esta filosofía, el Spa Alila en Mayakoba es un santuario restaurador basado en la comprensión maya del tiempo cíclico, la tierra y la energía. Guiados por el sagrado calendario Tzolk’in, los tratamientos y rituales se personalizan siguiendo tradiciones vivas y se desarrollan a través de prácticas diarias y ceremonias cuidadosamente seleccionadas. Las experiencias van desde rituales para iniciar el día frente al mar, hasta recorridos de temazcal y la "frecuencia esencial", una inmersión sonora minimalista a 528 Hz diseñada para calmar el sistema nervioso y restaurar la armonía interior. De manera complementaria, la actividad física está diseñada intencionalmente en Alila Mayakoba. El gimnasio de última generación, equipado con tecnología Technogym, integra sistemas inteligentes de entrenamiento y herramientas de evaluación que determinan la “edad de bienestar” de cada huésped, lo que ofrece una base personalizada para el rendimiento y la longevidad. Rodeados por la serenidad de la naturaleza, los huéspedes son invitados a moverse con propósito, restaurar el equilibrio y cultivar un bienestar duradero. Lejos de ser un spa convencional, el Spa Alila en Mayakoba funciona como una extensión espacial y sensorial de las tradiciones mayas enfocadas en el bienestar.

“Alila Mayakoba es una expresión muy auténtica de la marca Alila en contexto mexicano y representa un momento relevante para la marca a nivel global. Aquí, la filosofía de la marca se refleja plenamente en experiencias únicas, profundamente arraigadas en la cultura local", afirmó Tamara Lohan, líder global de Marca y Lujo de Hyatt. "Los huéspedes apreciarán los detalles culturales y el auténtico sentido de bienestar presentes en todo el resort. Alila Mayakoba ofrece el tipo de experiencia que queremos que los miembros del programa World of Hyatt y nuestros huéspedes reconozcan y valoren en relación con la marca".

Gastronomía: viajes culinarios arraigado a las raíces del lugar

La oferta gastronómica de Alila Mayakoba abarca un amplio espectro de experiencias culinarias vinculadas al lugar, desde comidas al aire libre junto al mar hasta degustaciones guiadas personalmente por el chef. Están pensadas para satisfacer las distintas necesidades de los huéspedes con ingredientes locales y tradiciones regionales.

Alisio Beach Club: un retiro frente al mar, relajado pero divertido, diseñado por Cuaik CDS. La música seleccionada, las cabañas bañadas por el sol y la energía costera se prolongan del día a la noche. El programa culinario ofrece almuerzos informales y cócteles saludables durante el día, que por la noche se transforman en mariscos a la parrilla, cocina mediterránea costera y bebidas sensoriales que crean un club de playa cómodo, lleno de ritmo y sabor.

un retiro frente al mar, relajado pero divertido, diseñado por Cuaik CDS. La música seleccionada, las cabañas bañadas por el sol y la energía costera se prolongan del día a la noche. El programa culinario ofrece almuerzos informales y cócteles saludables durante el día, que por la noche se transforman en mariscos a la parrilla, cocina mediterránea costera y bebidas sensoriales que crean un club de playa cómodo, lleno de ritmo y sabor. Casa Amate: el emblemático restaurante de Mayakoba, regresa como un homenaje íntimo a sus fundadores, viajeros del mundo que imaginaron el restaurante como el hogar de un explorador experimentado. Sus salones, inspirados en un ambiente hogareño, y los sabores de influencia global crean una experiencia personal e inmersiva.

el emblemático restaurante de Mayakoba, regresa como un homenaje íntimo a sus fundadores, viajeros del mundo que imaginaron el restaurante como el hogar de un explorador experimentado. Sus salones, inspirados en un ambiente hogareño, y los sabores de influencia global crean una experiencia personal e inmersiva. Chef’s Atelier, El Huerto: un laboratorio culinario con capacidad para 12 comensales, dirigido por el chef ejecutivo Michael Grau. Su filosofía se basa en un aprovechamiento total de los recursos y en generar cero desperdicios. Ubicado dentro del jardín sensorial del resort, la experiencia se trata de un ciclo de alimentos, donde los ingredientes se cultivan en el lugar, se preparan cuidadosamente, se comparten con los huéspedes y se reutilizan de manera responsable mediante colaboraciones con productores locales. El resultado es una exploración íntima y sensorial de cómo la comida, la sostenibilidad y el bienestar pueden entrelazarse.

un laboratorio culinario con capacidad para 12 comensales, dirigido por el chef ejecutivo Michael Grau. Su filosofía se basa en un aprovechamiento total de los recursos y en generar cero desperdicios. Ubicado dentro del jardín sensorial del resort, la experiencia se trata de un ciclo de alimentos, donde los ingredientes se cultivan en el lugar, se preparan cuidadosamente, se comparten con los huéspedes y se reutilizan de manera responsable mediante colaboraciones con productores locales. El resultado es una exploración íntima y sensorial de cómo la comida, la sostenibilidad y el bienestar pueden entrelazarse. Na Cocina Local: nombrado así por ‘Na’, palabra maya yucateca que significa ‘madre’ y ‘hogar’, este restaurante está abierto todo el día, cuenta con una zona de lounge al aire libre y sigue el ritmo natural del lugar desde la mañana hasta altas horas de la noche. Sus menúes destacan los ingredientes locales más frescos a través de una interpretación moderna del patrimonio regional, mientras que la carta de cócteles —disponible en versiones con alcohol y sin alcohol— se inspira en la cosmología maya y las estrellas.

nombrado así por ‘Na’, palabra maya yucateca que significa ‘madre’ y ‘hogar’, este restaurante está abierto todo el día, cuenta con una zona de lounge al aire libre y sigue el ritmo natural del lugar desde la mañana hasta altas horas de la noche. Sus menúes destacan los ingredientes locales más frescos a través de una interpretación moderna del patrimonio regional, mientras que la carta de cócteles —disponible en versiones con alcohol y sin alcohol— se inspira en la cosmología maya y las estrellas. Ninguno Taqueria: un entretenido restaurante al aire libre, frente a la playa, que ofrece su propia versión de los clásicos más queridos de la comida callejera —tacos, tostadas, tortas y tamales— elaborados con ingredientes de alta calidad y atención gourmet. Con la brisa del mar como telón de fondo, la experiencia combina una energía relajada y soleada con una propuesta culinaria de alto nivel.

un entretenido restaurante al aire libre, frente a la playa, que ofrece su propia versión de los clásicos más queridos de la comida callejera —tacos, tostadas, tortas y tamales— elaborados con ingredientes de alta calidad y atención gourmet. Con la brisa del mar como telón de fondo, la experiencia combina una energía relajada y soleada con una propuesta culinaria de alto nivel. Xiim Bar: los huéspedes pueden comenzar el día junto al Cenote Alila, con repostería recién horneada, jugos prensados, café, té y especialidades de chocolate, además de bebidas locales especiadas como champurrado y horchata. Al caer la noche, el espacio se transforma en un bar nocturno que ofrece cócteles de tequila y mezcal elaborados a mano, elixires energizantes y aguas refrescantes infusionadas con chaya y cítricos.

Espacios para reuniones y celebraciones

En Alila Mayakoba, los festejos se organizan con el mismo cuidado que el propio destino turístico. Desde ceremonias de boda íntimas en la playa hasta elegantes reuniones en interiores, desde votos en capillas atemporales hasta momentos serenos junto a la laguna, cada espacio está diseñado para honrar rituales personales sin perder la conexión con el entorno natural.

"Alila Mayakoba marca una evolución decisiva en nuestra colaboración con Hyatt y una expansión significativa de nuestra presencia de lujo en México", comentó Luis Durán, CEO de RLH Properties, el grupo propietario de Mayakoba. "Celebrar el 20.º aniversario de Mayakoba con la apertura de este resort —la primera propiedad con la marca Alila en América Latina— es un logro importante que refuerza nuestro legado como pioneros del lujo ecológico. Este hito reafirma nuestro compromiso de seguir desarrollando resorts profundamente ligados al entorno natural y con un propósito. Al mismo tiempo, consolidamos nuestro rol como administradores a largo plazo de los destinos turísticos más excepcionales de México".

Oferta inaugural de estadías

Como parte de su oferta inaugural de estadías, Alila Mayakoba invita a los huéspedes a vivir una experiencia guiada cuidadosamente, adaptada a su ritmo personal, curiosidad y comodidad. Cada reserva incluye asistencia previa para diseñar un viaje sin inconvenientes, transporte aéreo de ida y vuelta sin costo, además de un Alila Moment exclusivo, como la bendición de agua Ixchel o la experiencia de bienestar Tribal Soundscapes, creados para sumergir a los huéspedes en la expresión más auténtica del resort: naturaleza, cultura y equilibrio. Los huéspedes también podrán disfrutar de una experiencia de hidroterapia avanzada, que complementa la filosofía de bienestar de Alila. Todas las actividades son válidas para dos personas. Las reservas deben realizarse antes del 31 de mayo de 2026 para estadías hasta el 31 de diciembre de 2026, con el código de oferta OPENING. Conozca más o haga su reserva aquí.

Conviértase en uno de los primeros en descubrir Alila Mayakoba, llamando al +52 984 149 1234 o realice una reserva en línea. Para obtener más información, visite www.alilamayakoba.com o síganos en Instagram: @alilamayakoba.

El término “Hyatt” se utiliza en este comunicado por conveniencia para referirse a Hyatt Hotels Corporation y/o a una o más de sus filiales.

Acerca de Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation, con sede en Chicago, es una empresa global líder en hospitalidad. Su propósito los guía: cuidar de las personas para que puedan dar lo mejor de sí mismas. Al 31 de diciembre de 2025, el portafolio de la compañía incluía más de 1500 hoteles y propiedades "todo incluido" en 83 países y seis continentes. La oferta de la compañía incluye marcas dentro del Portafolio de Lujo, incluidas Park Hyatt ®, Alila ®, Miraval ®, Impression by Secrets yThe Unbound Collection de Hyatt ®. El Portafolio de Estilo de Vida incluye Andaz ®, Thompson Hotels ®, The Standard ®, Dream ® Hotels , The StandardX ®, Breathless Resorts & Spas ®, JdV by Hyatt ®, Bunkhouse ® Hotels y Me and All Hotels ; la Colección "todo incluido" cuenta con las marcas Zoëtry ® Wellness & Spa Resorts , Hyatt Ziva ®, Hyatt Zilara ®, Secrets ® Resorts & Spas , Dreams ® Resorts & Spas , Hyatt Vivid ® Hotels & Resorts , Bahia Principle Hotels & Resorts, Alua Hotels & Resorts ® y Sunscape ® Resorts & Spas. El Portafolio clásicoincluye Grand Hyatt ®, Hyatt Regency ®, Destination by Hyatt ®, Hyatt Centric ®, Hyatt Vacation Club ® y Hyatt ®. El Portafolio esencial incluye Caption by Hyatt ®, Unscripted by Hyatt, Hyatt Place ®, Hyatt House ®, Hyatt Studios ®, Hyatt Select, y UrCove. Las subsidiarias de la compañía gestionan el programa de fidelidad World of Hyatt®, ALG Vacations®, Mr & Mrs Smith, Unlimited Vacation Club®, los servicios de gestión de destinos Amstar® DMC, y los servicios tecnológicos de Trisept Solutions®. Para obtener más información, visite www.hyatt.com .

Acerca de Alila

Alila es una marca global de hoteles de lujo que invita a los viajeros a descubrir un mundo más conectado a través de la inmersión en la cultura y la naturaleza, experiencias enriquecedoras y bienestar integral. Los hoteles Alila conviven en armonía con su entorno natural, donde la simplicidad revela una belleza profunda. Al integrarse con las comunidades locales, permite a los huéspedes redescubrir el lujo de estar vivos. En el corazón de la marca, y reforzando su compromiso con la inmersión cultural y ambiental, se encuentra Alila Moments, una colección de experiencias exclusivas y únicas que exponen a los huéspedes a los aspectos más singulares de cada destino turístico. Todo está diseñado para crear un impacto que perdurar tras su regreso. En apoyo al turismo sostenible, todos los hoteles Alila que han operado durante al menos un año cuentan con la certificación EarthCheck: los elementos naturales, físicos y culturales de sus entornos están perfectamente integrados.

Acerca de Mayakoba

Ubicado en la Riviera Maya de México, Mayakoba es un destino de resorts y residencias de 595 acres, rodeado de naturaleza y destacado por sus selvas, lagunas esmeraldas, aguas tranquilas y playas de arena blanca. Dentro de Mayakoba se encuentran tres hoteles de lujo cuidadosamente ubicados —Banyan Tree Mayakoba, Fairmont Mayakoba y Rosewood Mayakoba— cada uno con personalidad y servicios distintos complementados a la perfección. También cuenta con dos colecciones de residencias privadas, incluidas Rosewood Residences Mayakoba y Fairmont Heritage Place Mayakoba.

Dentro de este codiciado destino, los visitantes pueden disfrutar de una amplia variedad de experiencias. Cuenta con tres spas reconocidos, más de 25 restaurantes con cocinas eclécticas y El Pueblito, una plaza que funciona como espacio para eventos y está inspirada en las históricas plazas coloniales de México. Además, los huéspedes tienen acceso a un sendero natural de casi cinco kilómetros, diversas actividades recreativas a través de Mayakoba Experiences, el Centro de Buceo y Deportes Acuáticos y la Escuela de Buceo Mayakoba, así como El Camaleón Mayakoba, un campo de golf de 18 hoyos más prestigioso de América Latina, diseñado por Greg Norman. Además, en el terreno que antes ocupaba el Andaz Mayakoba, se está desarrollando un nuevo hotel: Alila Mayakoba, cuya apertura está prevista para principios de 2026. Para obtener más información, visite www.mayakoba.com.

Acerca de RLH Properties

RLH Properties es una empresa líder que cotiza en bolsa y tiene su sede en Ciudad de México. Se especializa en la adquisición, desarrollo y gestión de destinos turísticos, hoteles, resorts, residencias y servicios de lujo y ultra lujo. Fundada en 2013 en Ciudad de México, la compañía centra su estrategia de inversión en activos AAA situados en ubicaciones únicas y de difícil acceso, dentro de mercados donde la oferta es limitada en comparación con la potencial demanda actual. También priorizan las asociaciones con operadores hoteleros reconocidos internacionalmente y la creación de experiencias y servicios exclusivos.

El portafolio actual de RLH Properties incluye propiedades reconocidas como Banyan Tree Mayakoba, Cabo del Sol Course, Cove Club Golf Course, El Camaleón Mayakoba, Fairmont Mayakoba, Four Seasons Resort and Residences Cabo San Lucas en Cabo del Sol, Four Seasons Mexico City, Mandarina Golf Club, Mandarina Polo & Equestrian Club, One&Only Mandarina, Park Hyatt Cabo del Sol, Rosewood Mandarina y Rosewood Mayakoba. Además, RLH Properties tiene un proyecto en desarrollo: Alila Mayakoba, que pretende ser inaugurado a principios de 2026. En el segmento de negocios inmobiliarios, RLH está desarrollando actualmente Rosewood Residences Mayakoba, Fairmont Heritage Place Mayakoba y One&Only Mandarina Private Homes, mientras que Rosewood Residences Mandarina se encuentra en fase de diseño. Para obterner más información, visite www.rlhproperties.com/en o síganos en LinkedIn.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

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robert.martinez1@hyatt.com