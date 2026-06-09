Del frigorífico al set: la historia del doble de Marcelo Bielsa en el clip de la selección para el Mundial 2026

Los vecinos de Puntas de Manga se lo repetían cada vez que andaba por el barrio sin boina: "Parecés Marcelo Bielsa". Le comentaban que caminaba igual y que tenía rasgos similares. Sin embargo, Gustavo Figueroa jamás imaginó que a los 60 años terminaría convirtiéndose en el doble del entrenador de la selección uruguaya en el clip que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) realizó junto a distintas figuras para anunciar los 26 convocados al Mundial 2026 y que rápidamente se volvió viral.

Tal como se supo días atrás, el entrenador argentino grabó únicamente la escena en la que gira el rostro en el Complejo Celeste. Quien recorrió los distintos escenarios arriba de una bicicleta durante buena parte del video fue Figueroa.

No era su primera vez frente a una cámara. De hecho, ya perdió la cuenta de los rodajes en los que participó desde que, hace cuatro años, retomó su carrera como actor y extra. Antes había trabajado en frigoríficos, la construcción y el puerto, pero una prótesis de cadera lo obligó a cambiar de rumbo.

Desde entonces participó en varias producciones internacionales filmadas en Uruguay, entre ellas Coppola, el representante (Disney+), Margarita (Max), El resto bien (Flow) y, más recientemente, El futuro es nuestro, la serie apocalíptica de Netflix protagonizada por Enzo Vogrincic que actualmente se rueda en Ciudad Vieja.

"Hice muchos comerciales y participé en numerosos rodajes como extra, pero este fue uno de los papeles que más disfruté. Sentí que realmente encarné al personaje", dijo Figueroa a TV Show sobre la experiencia de interpretar a Bielsa. La prótesis de cadera tampoco fue un obstáculo para pasar horas pedaleando durante la grabación en Los Cerrillos. "La bicicleta no me molestó para nada. Hago mucha gimnasia y fisioterapia", afirmó.

Detrás de los pocos segundos que aparece en pantalla hubo horas de preparación, una extensa jornada de rodaje junto a figuras como Luana Persíncula, Maxi de la Cruz, Charly Sosa y Edú "Pitufo" Lombardo, además de varias anécdotas que incluyen pedidos de fotos y autógrafos de personas convencidas de que estaban frente al verdadero Bielsa.

El doble de Bielsa se sacó fotos y firmó autógrafos

Todo comenzó con un aviso publicado en una plataforma donde distintas productoras audiovisuales difunden llamados para castings. Figueroa se postuló y quedó seleccionado entre más de 50 aspirantes al rol. No hubo audición presencial: alcanzó con enviar un par de fotos por WhatsApp. "Fue muy rápido. Enseguida me dijeron: 'Sos igualito'. Me pidieron otra foto sin boina y se convencieron: 'Sos Bielsa'", recordó.

A pesar del parecido físico —"tenemos las mismas entradas y más o menos la misma edad"—, durante el rodaje usó capucha para ocultar parte de su rostro. Su papel consistía en pasar gran parte de la jornada pedaleando de un lugar al otro y, según contó, terminó con las piernas destruidas.

Se tomó el trabajo en serio y miró varios videos del entrenador argentino para componer el personaje. "Estudié su forma de caminar, de expresarse y sus gestos. Lo observé mucho y traté de imitarlo. Uno aprende a meterse en el papel", explicó.

La semejanza era tal que muchos vecinos de Los Cerrillos lo confundían con Bielsa y se acercaban a pedirle fotos y autógrafos. "Yo firmaba con mi nombre, porque tampoco iba a hacerme pasar por Bielsa", reconoció entre risas.

También les aclaraba que podían sacarse una foto, pero que él era apenas el doble del DT. Una señora me decía: 'Pasamos con mi esposo en el auto y dijimos: mirá, Bielsa está sentado en la plaza de Los Cerrillos'", relató.

26 jugadores y el sueño de un pueblo celeste 🩵 pic.twitter.com/FeEavWWlD1 — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 31, 2026

La trayectoria del doble de Bielsa en el audiovisual

Actuar no es una novedad en la vida de Figueroa. Su vínculo con las cámaras se remonta a cuando era apenas un veinteañero y vivía en Buenos Aires. Por entonces salía con la hija del dueño de Canal 2 y tuvo sus primeras oportunidades como extra en distintas ficciones. "Participé en Un mundo de 20 asientos e hice pequeños roles en bares o escenas de fondo", recordó.

Regresó a Uruguay cuando su madre enfermó del corazón y la carrera artística se pausó por décadas. Recién volvió a retomarla hace cuatro años, cuando una prótesis de cadera lo obligó a dejar atrás los trabajos de mayor exigencia física que había desempeñado en frigoríficos, la construcción y el puerto. Desde entonces no ha parado de trabajar en el rubro audiovisual.

Debutó con una pequeña participación en Cuando yo existía, la ópera prima de Alejandro Damiani y Martín Avdolov protagonizada por César Troncoso. Después llegaron comerciales para marcas importantes y papeles como extra en producciones nacionales e internacionales.

Entre los rodajes que más recuerda está Coppola, donde compartió una escena con Juan Minujín durante una fiesta ambientada en los años de mayor exposición mediática del representante de Diego Maradona. "Era uno de los invitados al cumpleaños. Me tocó bailar con una gurisa", relató.

Sobre Minujín, solo tuvo elogios. "Muy buena onda. Siempre fue muy amable", resumió.

Gustavo Figueroa en el rol de un sacerdote, junto a otros extras en "El resto bien", la serie protagonizada por Vicuña.

También participó la docuserie Barreda, el odontólogo femicida (Flow) y más recientemente se sumó a El futuro es nuestro, la serie de Netflix protagonizada por Enzo Vogrincic, donde interpretó a una persona en situación de calle.

Otra experiencia que destaca fue su paso por El resto bien, la serie dirigida por Daniel Burman y protagonizada por Benjamín Vicuña, que además tiene al uruguayo Jorge Bolani en su elenco. "Vicuña se sacó fotos con todo el mundo. Tremenda humildad", recordó sobre el actor chileno, con quien compartió escenas en una casona del Prado donde interpretó a un sacerdote.

Mientras espera que salga su jubilación, Figueroa continúa encontrando en los rodajes una forma de mantenerse activo. Y después de haberse convertido en el doble de Marcelo Bielsa, sabe que todavía pueden aparecer desafíos inesperados.