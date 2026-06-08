Novedades en las grillas: así cambia la televisión uruguaya desde esta semana con el inicio del Mundial 2026

La cuenta regresiva para el inicio de la Copa del Mundo 2026 también se refleja en la televisión uruguaya. Con la llegada del torneo, varios canales ajustaron sus grillas, sumaron programas especiales y modificaron horarios habituales para dar espacio a la cobertura mundialista.

La Tele y Canal 5 presentan los cambios más notorios, con nuevas propuestas diarias dedicadas al campeonato, transmisiones especiales y equipos periodísticos volcados a la información deportiva. En otros casos, como Canal 10 y Canal 4, las modificaciones son puntuales durante esta semana.

La Tele puso en marcha su programación especial este fin de semana con el estreno de Polideportivo Mundial, que se emite los domingos a las 13.00. Desde este lunes se suma El Diario de la Copa – Debate, que irá de lunes a viernes a las 21.00 y los fines de semana a las 20.30. El ciclo contará con la participación de Federico Buysan, Rodrigo Romano, Alberto Kesman, Gonzalo Ronchi, Diego Muñoz, Diego Jokas, Nadia Fumeiro y Gerardo Pelusso.

El equipo de La Tele para la cobertura del Mundial 2026. Foto: Gentileza Teledoce.

La cobertura también incluirá La Otra Cara del Mundial, programa en el que Lucía Rodríguez y Gonzalo Camarotta recorrerán las ciudades sede para mostrar el ambiente y las previas de los encuentros. Se emitirá de lunes a viernes a las 22.45. A partir del viernes se sumará El Diario de la Copa – Goles, que irá todos los días con actividad mundialista desde las 23.45, con información sobre Uruguay y un resumen de cada jornada.

El Mundial también impactará en otros espacios de la señal. A Todo o Nada Mundial ocupará la pantalla de lunes a miércoles a las 21.50, mientras que Algo que decir no contará con Pablo Fabregat en la conducción ya que también se va al Mundial. El rol quedará en manos de Manuela da Silveira y Sofía Rodríguez durante este período. Como consecuencia de los cambios, la serie médica Doc pasará a emitirse los jueves a las 21.50 y Verdaderos culpables se verá los viernes a la medianoche.

En Canal 10, la programación especial todavía no comenzará esta semana. El contenido más cercano al torneo será una nueva entrega de Por la camiseta, el ciclo conducido por Rafa Cotelo, que se emitirá el jueves a las 22.30. El programa muestra entrevistas a futbolistas de la selección uruguaya realizadas en distintos países.

Canal 4 tendrá una única modificación vinculada al Mundial. El miércoles a las 23.00 estrenará Cámara Celeste, espacio conducido por Sergio Gorzy dedicado a la previa de la competencia.

Sergio Gorzy conduce "Cámara celeste", el miércoles en Canal 4. Foto: Archivo.

Por su parte, Canal 5 concentrará gran parte de su programación en el campeonato desde este martes. Los días 9 y 10 de junio emitirá los últimos episodios de Historias de las ciudades Mundial FIFA 2026 a las 21.00, seguidos por Deportes 5 Mundial a las 22.00.

La cobertura se intensificará desde el jueves, jornada en la que comenzará la emisión de La previa a las 13.00. Luego se podrá seguir la ceremonia de apertura en México a las 14.30 y el partido inaugural entre México y Sudáfrica a las 16.00. Desde ese día, Deportes 5 Mundial en vivo ocupará la franja de las 21.00.

El viernes la programación especial continuará desde las 13.00 con La previa, seguida por la ceremonia de apertura en Canadá a las 14.00 y el encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina a las 16.00. Más tarde habrá una nueva edición de Deportes 5 Mundial a las 19.00, la previa de los partidos a las 19.30, una tercera ceremonia inaugural desde Estados Unidos a las 20.30 y, finalmente, el partido entre Estados Unidos y Paraguay a las 22.00.