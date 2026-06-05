Catalina Ferrand vuelve a la pantalla para un programa diario sobre la Copa del Mundo: "Cata es Mundial"

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y los medios uruguayos ajustan sus equipos para una cobertura que promete combinar información, análisis y entretenimiento. En ese contexto, la comunicadora Catalina Ferrand fue anunciada como una de las incorporaciones de FIX, la plataforma de streaming que prepara una programación especial para la Copa del Mundo.

Ferrand formará parte de FIX Mundial, un ciclo diario que seguirá de cerca todas las novedades del campeonato que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Compartirá la conducción junto a Sebastián Giovanelli y Leo Rodríguez.

La noticia fue comunicada por las redes oficiales de FIX con un mensaje que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores: “CATA ES MUNDIAL. Catalina Ferrand se suma al equipo de FIX Mundial con la cobertura del máximo evento deportivo. Muy pronto por Antel TV”.

El programa contará el día a día de la competencia, con Giovanelli como enviado especial en los escenarios de la Copa del Mundo, mientras el resto del equipo trabajará desde Montevideo comentando la actualidad, los partidos y todo lo que rodee al torneo.

Tras el anuncio, Giovanelli le dio una cálida bienvenida a su nueva compañera. “Hola Cata querida, muy bienvenida, un placer tenerte con nosotros”, escribió el periodista en sus redes sociales.

Produccion especial de programa de television PLOP, en Estacion de AFE, foto Bentos, Archivo El Pais, bibliorato Sabado Show, 19970325, Julieta Denevi Bentos/Archivo El Pais

Además de Ferrand, Giovanelli y Rodríguez, el panel estará integrado por reconocidas figuras vinculadas al fútbol uruguayo como Julio Ribas, Eduardo Acevedo, Jorge Seré y Álvaro “Palito” Pereira. La propuesta combinará análisis deportivo, debate, entretenimiento, polémicas y premios para la audiencia.

El proyecto representa un desafío especial para Ferrand, ya que será la primera vez que asuma un rol de conducción en un programa centrado en el deporte. La comunicadora cuenta con una extensa trayectoria en televisión, especialmente en formatos de magazine, humor y entretenimiento, con participaciones destacadas en ciclos como Día Perfecto y La culpa es de Colón.

Luego de sus últimas apariciones en la pantalla de Canal 12, Ferrand regresa así a la primera línea de los medios con una propuesta diferente, aunque en un terreno que no le resulta ajeno. Su vínculo con el fútbol también tiene una dimensión familiar: su esposo, el periodista deportivo Federico Buysan, es una de las principales figuras de la cobertura futbolística nacional y estará presente en el Mundial como comentarista de DirecTV, El Espectador Deportes y Teledoce.