Uruguay llega al Mundial 2026 con uno de los 10 planteles más experientes y una figura integrando selecta lista

Jugar un Mundial es para pocos, repetirlo es para todavía menos, pero en ese sentido, Uruguay tiene buenos números teniendo en cuenta que se ubica entre las 10 selecciones que más partidos suman con los jugadores de su plantel a nivel de Copa del Mundo.

Esto se refiere a que si se toma el plantel de Marcelo Bielsa, se puede encontrar que 13 futbolistas disputaron al menos un partido con la Celeste en el certamen más importante de selecciones y llega a los 63.

En ese sentido, Fernando Muslera es quien lidera ese ranking porque va por su quinta edición -récord para Uruguay- y además acumula 16 encuentros, una cifra que podría crecer si el entrenador le da minutos.

Un escalón por debajo aparece José María Giménez al disputar su cuarto Mundial suma un total de 10 encuentros en los que marcó un gol, el único de esta lista que pudo concretarlo, y fue ante Egipto en 2018.

Fernando Muslera y José María Giménez tras el partido entre Uruguay y Egipto por el Mundial de Rusia 2018. Foto: EFE.

Rodrigo Bentancur es quien le sigue en la tabla con ocho partidos disputados y a la espera de su tercer Mundial porque ya estuvo en Rusia y también en Qatar. Detrás del Lolo dice presente Guillermo Varela quien acumula cinco partidos en Copa del Mundo, con la particularidad de que en su momento tenía más partidos de Mundial que de Eliminatorias, aunque ahora es un habitual para el técnico en el lateral derecho.

Con cuatro partidos aparece Giorgian de Arrascaeta y de su recuperación dependerá que engrose ese número en el Mundial 2026.

Luego con tres partidos hay varios jugadores porque aparecen Sergio Rochet, Federico Valverde, Mathías Olivera, Darwin Núñez y Facundo Pellistri, mientras que con dos se ubican Nicolás de la Cruz y Matías Viña. Agustín Canobbio, es el único que suma un juego.

Argentina lidera el ranking con 122 partidos acumulados entre los 26 futbolistas que convocó Lionel Scaloni donde Lionel Messi está a la cabeza con 26.

Por detrás aparece Croacia, una sorpresa, pero también dueña de una camada de futbolistas de gran nivel que se repitieron una y otra vez y llevaron a la selección a ser subcampeona del mundo en 2018 y hoy acumulan 98 juegos.

No sorprende que Francia esté en el tercer puesto porque Didier Deschamps también consolidó un plantel y más allá de renovaciones y jugadores jóvenes, mantiene una base que hoy acumula 82 partidos, solamente uno más que la Portugal de Cristiano Ronaldo que dentro de su destacado plantel atesora 81 partidos mundialistas.

Bélgica (78), Suiza (72) e Inglaterra (71) siguen en el rankning hasta que aparece Brasil que liderada por Neymar cuenta con 66, apenas tres más que los partidos de Uruguay que se ubica en el noveno puesto. El décimo es, tal vez, la otra gran sorpresa del ranking y la referencia es para Irán que cuenta con 12 jugadores que le permiten llegar a 56 partidos.

Neymar y Vinícius en la selección de Brasil. Foto: AFP

En el puesto 22 y, en este caso sí prueba de una gran renovación dentro de un plantel repleto de jugadores jóvenes, se ubica España que pese a ser de los principales candidatos no cuenta con demasiada experiencia mundialista entre sus jugadores con un total de 32 donde hay siete líderes con cuatro juegos cada uno.

Por nunca haberlo jugado o por haberlo hecho hace mucho tiempo ya, son 15 las selecciones que dentro de su plantel no tienen jugadores con partidos mundialistas.

La referencia es para Curazao, Irak, Jordania, Noruega, Costa de Marfil, Turquía, Austria, República Checa, Escocia, Paraguay, Congo, Uzbekistán, Haití, Cabo Verde y Sudáfrica.

La lista completa:

1) Argentina - 122

2) Croacia - 98

3) Francia - 82

4) Portugal - 81

5) Bélgica - 78

6) Suiza - 72

7) Inglaterra - 71

8) Brasil - 66

9) Uruguay - 63

10) Irán - 56

Países Bajos - 53

Marruecos - 50

Senegal - 50

Japón - 49

Corea del Sur - 49

Australia - 47

Colombia - 46

Alemania - 45

México - 43

Estados Unidos - 42

Ecuador - 33

España - 32

Qatar - 32

Arabia Saudita - 29

Canadá - 27

Ghana - 26

Túnez - 22

Panamá - 17

Egipto - 7

Argelia - 7

Nueva Zelanda - 6

Bosnia - 5

Suecia - 1

Curazao - 0

Irak - 0

Jordania - 0

Noruega - 0

Costa de Marfil - 0

Turquía - 0

Austria - 0

República Checa - 0

Escocia - 0

Paraguay - 0

Congo - 0

Uzbekistán - 0

Haití - 0

Cabo Verde - 0

Sudáfrica - 0

Experiencia en los futbolistas con más partidos

Que los planteles sean de los más experientes vien de la mano de las participaciones de sus futbolistas y en ese sentido hay varios jugadores que estarán en el Mundial 2026, organizado por Canadá, México y Estados Unidos, que ya tienen una gran cantidad de encuentros de esta magnitud.

Sin ir más lejos, el jugador con más partidos en la historia de los Mundiales estará presente, porque estamos hablando del argentino Lionel Messi que suma 26 encuentros en los que marcó un total de 13 goles y buscará -este año- seguir estirando ambos récords. La Pulga superó en el Mundial de Qatar 2022 a los alemanes Lothar Matthaus y Miroslav Klose que durante sus carreras sumaron 25 y 24 juegos en la Copa del Mundo. La cuarta posición es del italiano Paolo Maldini que se despachó con 23 encuentros mientras defendió a la Azzurra.

(FILES) Argentina's forward #10 Lionel Messi gestures during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Argentina and Peru at the La Bombonera stadium in Buenos Aires on November 19, 2024. Argentina's forward Lionel Messi was ruled out for Argentina’s World Cup Qualifiers against Brazil and Uruguay on March 17, 2025, according to the list of called-up players posted on the AFA (Argentina Football Association) official X account. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP) JUAN MABROMATA

De todas maneras, los teutones y el tano saben que ese récord les puede durar poco porque en la quinta posición está Cristiano Ronaldo que con Portugal acumula 22 partidos en Mundiales, disputará el sexto en este años y -si el físico se lo permite- tiene todo, por lo menos, para igualar a Matthaus teniendo en cuenta los tres partidos de la fase de grupos de los lusos.

De hecho, dependiendo del lugar al que llegue cada selección, el portugués podría quedar en lo más alto y desbancar a Lionel Messi si juega más partidos que él.

Quien todavía no se sabe si será titular, pero sí se conoce que estará en el plantel de Alemania es Manuel Neuer que es el tercero en la lista de participantes en el Mundial 2026 con 19 partidos, los mismos que suma Luka Modric por lo que el croata también tiene la chance de superar al histórico arquero de la Mannschaft.

También croata es Iván Perisic quien, con 17 aparece un escalón por debajo ya que tendrá la oportunidad de jugar una nueva Copa del Mundo con la selección con la que fue subcampeón del Mundial 2018 al caer con Francia.

Es luego de ellos que aparece el primer uruguayo de este ranking y se trata de Fernando Muslera. Hasta el momento suma 16 partidos y sería el sexto jugador con más encuentros entre los que van a participar de la renovada Copa del Mundo que contará con 48 selecciones. Además, para Muslera será el quinto Mundial, un récord absoluto con la selección uruguaya ya que nadie lo había alcanzado.

El croata Mateo Kovacic, el belga Thibaut Courtois y el japonés Yuto Nagatomo son los que aparecen con 15 partidos y presencia mundialista en 2026.