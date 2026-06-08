Del recuerdo de Qatar 2022 a la ilusión de su debut en un Mundial: horas clave para Ronald Araujo

“Todos saben que me perdí el Mundial pasado y tenía mucha ilusión por estar acá”, había indicado Ronald Araujo al arribar al Aeropuerto de Carrasco para sumarse a los trabajos del plantel de Uruguay de cara al Mundial 2026 que lo tiene como uno de los referentes de la nómina que dio a conocer Marcelo Bielsa.

De cara a Qatar 2022, Araujo sufrió la "avulsión del tendón del aductor largo del muslo derecho", que incluso requirió cirugía, durante un amistoso ante Irán que si bien no lo impidió de viajar, no pudo sumar minutos porque, a su vez, la Celeste quedó eliminada en fase de grupos.

“Se viene algo muy lindo para todos nosotros. Tremenda expectativa, mucha ilusión y muchas ganas de vivir esta previa con este tiempo que tenemos para trabajar, que nos va a venir muy bien. Sabemos la calidad de jugadores que tenemos y si estamos todos juntos vamos a hacer un gran Mundial”, había señalado.

Y aunque al nacido en Rivera no se le terminó la chance de jugar en el Mundial ni mucho menos, porque de hecho la propia selección uruguaya informó que viajará con el plantel, una lesión a pocos días del inicio de la competencia dejó en vilo desde cuándo podría hacer su participación.

Es que, según pudo confirmar Ovación con fuentes allegadas al futbolistas que apuntaba a ser titular en el estreno de la Celeste en el certamen, sufrió un pequeño desgarro que se constató en las últimas horas a través de estudios. Esto se suma al desgarró ya conocido de Giorgian de Arrascaeta que también está trabajando en su regreso.

Según lo confiado a Ovación los análisis que se realizaron el fin de semana arrojaron dicha rotura fibrilar, más allá de que desde la selección uruguaya le bajaron el tenor a la situación y estiman que no sea tan grave como lo indicaron los primeros resultados. De hecho, la magnitud del evento y el protagonismo de un futbolista como Ronald Araujo llevó a que se realizaran más estudios buscando corroborar las primeras imágenes.

Sin ir más lejos, según lo informó la propia selección uruguaya en un comunicado, “el futbolista recibirá un tratamiento médico a cargo de profesionales que lo han atendido con anterioridad” lo que implica un viaje exprés a España que se dio en horas del domingo, pero que no le impedirá viajar junto al resto del plantel el próximo martes.

Comunicado sobre Ronald Araujo 📄 pic.twitter.com/Obl8NFB8bY — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 8, 2026

Precisamente esa noche será en la que Uruguay parta rumbo a Playa del Carmen donde tendrá la base de su concentración en el marco de la Copa del Mundo y a la espera del debut del próximo 15 de junio frente a Arabia Saudita en en el Hard Rock Stadium de Miami, en Estados Unidos.

Esta lesión obliga a que de su recuperación dependerá cuándo podrá estar a la orden del cuerpo técnico encabezado por Marcelo Bielsa, aunque también confirma que -al igual que ocurrió con Giorgian de Arrascaeta- Araujo no saldrá de la lista de convocados y formará parte de los 26 futbolistas que representará a Uruguay en la próxima Copa del Mundo que inicia el próximo 11 de junio.

Cabe recordar que la lesión -así como también un estado gripal que incluso lo llevó a tener fiebre- fue el motivo por el que no dijo presente en las jornadas de despedida que el plantel de Uruguay tuvo en las últimas horas con los hinchas

Así fue la temporada de Ronald Araujo

A nivel de clubes, Ronald Araujo disputó 38 partidos con la camiseta de Barcelona, en los que sumó 1.615 minutos y marcó cuatro goles. Cabe recordar que a principios de 2026, el zaguero se tomó una licencia de algunas semanas luego de atravesar un proceso personal donde decidió hacer énfasis en su salud mental, tras sufrir ansiedad y depresión.

“Aprendí muchísimo de todo lo que me pasó. Fue muy valiente poder decir: ‘Algo me está pasando’. El parar, reconocerlo y trabajarlo. Hoy me siento mejor persona y eso adentro de la cancha se nota. Estoy con ganas”, admitió en su regreso.

A nivel de selección, en la última temporada Araujo disputó tres partidos ya que no fue convocado para los amistosos ante República Dominicana y Uzbekistán, mientras que fue suplente ante México. Luego disputó los 90 minutos frente a Estados Unidos, todo el partido ante Inglaterra y medio tiempo frente a Argelia.